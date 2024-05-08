Кто из студентов не получит отсрочку от мобилизации: объяснение юриста

Согласно принятому Верховной Радой нового мобилизационного закона, который вступит в силу 18 мая, право на отсрочку получат не все украинские студенты. Обязательным условием будет получение высшего уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании".

Об этом сообщила юрист ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко в комментарии УНН.

Она разъяснила, что не подлежат мобилизации соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру. Но при этом обязательно должна идти речь о получении более высокого уровня образования, чем полученный ранее, согласно определенной шкале:

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное высшее образование;

начальный уровень (краткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

“Например, человек раньше учился только на бакалаврском уровне (первый уровень высшего образования), а сейчас на магистерском (второй уровень), тогда право на отсрочку сохраняется. А вот в ситуации, когда он раньше получил степень бакалавра, а сейчас снова учится на этом же уровне, но уже на другой специальности – в таком случае право на отсрочку теряется. При этом возраст значения не имеет”, — подчеркнула Ольга Марко.

Юрист отметила, что закон предусматривает следующую оговорку: если человек потерял право на отсрочку на этом основании, то за ним сохраняется это право до завершения текущего учебного года. То есть, этот учебный год такие студенты смогут закончить.

Кроме того, Ольга Марко подчеркнула, что в период пока человек снова не приобрел статус соискателя образования его могут мобилизовать, но не во время каникул.

“В период каникул за студентами сохраняется их статус. То есть, если лицо переходит со 2 курса на 3, например, летом право на отсрочку сохраняется. Другое дело, когда уже один уровень образования завершен и человек находится в процессе вступительной кампании. Относительно таких ситуаций оговорок не предусмотрено, поэтому в период, пока он снова не приобрел статус соискателя образования, его смогут мобилизовать”, — пояснила юрист.

Она также сообщила, что ТЦК и СП предоставляют отсрочки на 6 месяцев, после истечения которых необходимо появиться и актуализировать данные. Таким образом ТЦК и СП проверяют, не изменились ли обстоятельства за это время, и действительно ли человек в дальнейшем имеет право на отсрочку.

Напомним, в среду, 8 мая, Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, то есть до 11 августа 2024 года.

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