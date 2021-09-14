Все лицо было в крови: под Днепром домашняя собака напала на 14-летнюю девушку

Девочке зашивали губу и накладывали швы на щеку.
В поселке Кринички Днепропетровской области собака напала на прохожую. Девушка шла по улице, когда на дороге неожиданно появился пес, набросился на нее, повалил на землю и вцепился в лицо.
Об этом рассказывают "Новые Рубежи — Криничанский район".
Мама девочки Наталья рассказала, что у ребенка две рваные раны на щеке и губе. Той же ночью ее дочь прооперировали в третьей городской детской больницы Днепра. Сейчас состояние девочки удовлетворительное. Однако медики говорят, что шрамы на лице могут остаться и в дальнейшем нужно будет делать пластическую операцию.
Также есть опасения относительно того, не окажется бешенство у собаки, которая покусала ребенка.
Семья пострадавшей девочки обратилась в полицию. Хозяев собаки нашли, от ответственности они не отказываются и готовы заплатить пострадавшему ребенку за лечение.
Животное привязали.
Напомним, что на пляже в США дикий койот напал на трехлетнего Элоди Льюис с южного Лондона и разорвал ее лицо. В результате чего девочке понадобилась хирургическая операция для восстановления растерзанного уши.