Все лицо в крови и два удара ножом в спину: в сквере Ивано-Франковска произошла резня (фото)

Все лицо в крови и два удара ножом в спину: в сквере Ивано-Франковска произошла резня (фото)

Мужчина нанес своему сопернику трех ударов ножом.

Во вторник, 12 октября, в сквере Привокзальном в Ивано-Франковске между двумя мужчинами произошла драка с поножовщиной.

Об этом сообщила Муниципальная инспекция Ивано-Франковска.

"Патрульные Муниципальной инспекции увидели драку между двумя мужчинами в сквере Привокзальном. У одного из них в руке был нож. Инспекторы сразу же бросились к нарушителям, но пока подходили, нападающий нанес три удара ножом потерпевшему. Один удар был по лицу, а два в спину", — говорится в сообщении.

фото/Муниципальная инспекция Ивано-Франковская

Злоумышленника сразу же задержали и выбили нож из его рук. Пострадавшему вызвали скорую помощь и экипаж полиции.

фото/Муниципальная инспекция Ивано-Франковская

Раненого мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, а задержанного забрали в отдел полиции.

фото/Муниципальная инспекция Ивано-Франковская

Напомним, в Ивано-Франковске рецидивист напал на женщину прямо на остановке общественного транспорта. Он начал душить ее и грабить.

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