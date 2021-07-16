Все лицо в крови, сломанный нос и выбитые зубы: в Днепре местную активистку едва не убили в собственном подъезде (видео)

Все лицо в крови, сломанный нос и выбитые зубы: в Днепре местную активистку едва не убили в собственном подъезде (видео)

Женщину госпитализировали в городскую больницу.

В Днепре неизвестные жестоко избили местную активистку Наталью Ешонкулову. У женщины гематомы на лице, подозрение на сотрясение мозга, а также множество ссадин и синяков. В полиции инцидент квалифицируют как покушение на убийство.

Об этом на своей странице сообщила сама активистка.

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Как стало известно, происшествие случилось около 20:00 в одном из подъездов многоэтажки, находящейся в Амур-Нижнеднепровском районе города.

По словам женщины, на нее напали в собственном доме. Неизвестные наносили ей удары руками и ногами по лицу и телу. В результате чего активистка получила серьезные травмы головы — у нее подозрение на сотрясение мозга и перелом носа.

"Это все борьба с бандитами. Вот, к чему она меня привела. Если бы не соседка, меня бы здесь убили. У них были заточки и ножи. У меня сломан нос, выбиты зубы", — рассказала Наталья Ешонкулова во время прямого эфира, проведенного сразу после нападения.

В Днепре неизвестные жестоко избили местную активистку

Избитую женщину впоследствии госпитализировали в городскую больницу. Нападение активистка связывает со своей профессиональной деятельностью. В Национальной полиции области инцидент квалифицируют как покушение на убийство.

"По данному факту следователями ОП № 1 Днепровского РУП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("Покушение на умышленное убийство") УК Украины. Начато досудебное расследование. Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых является общественная деятельность потерпевшей. Проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных к нападению лиц и их задержания", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре мужчина шантажировал школьницу якобы ее интимными фотографиями, назначил встречу, после чего попытался изнасиловать. Задержали маньяка в момент того, как он напал на девушку.

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