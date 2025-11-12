"Все ложь": "Шугармен" прокомментировал обвинения НАБУ

Цукермана называют сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств

Один из фигурантов коррупционного скандала в украинской энергетике Александр Цукерман, который фигурирует на записях НАБУ под псевдонимом «Шугармен», прокомментировал предъявленное ему подозрение в преступлениях.

В телефонном разговоре с журналистом проекта «Схемы» Радио Свобода он отрицал выдвинутые против него обвинения.

«Все ложь», — коротко заявил он, не вдаваясь в подробности и аргументацию.

При этом Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем и сотрудником «бэк-офиса» по легализации средств, подтвердил, что сейчас не находится в Украине.

«Шугармен» также заявил, что вернется в Украину, которая является его родиной, «с удовольствием, когда будет время».

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, 61-летний Александр Цукерман выехал из Украины официально несколько недель назад. Известно, что у него есть паспорт гражданина Израиля, по которому он ранее выезжал из Украины.

Напомним, НАБУ и САП было разоблачено масштабную схему «откатов» в государственном секторе энергетики, в частности в НАЭК «Энергоатом».

По информации правоохранителей, организованная группа, которая контролировала кадровые и финансовые потоки, фактически руководила стратегическим предприятием через посторонних лиц.

После завершения операции антикоррупционных органов, которая разоблачила злоупотребления в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.

На так называемых «пленках Миндича» участники преступной группы фигурируют под псевдонимами: «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» и «Реформатор».

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно о ключевых участниках коррупционной схемы, их связи и детали расследования.