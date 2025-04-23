Все меньше украинцев считают, что страна двигается в правильном направлении: мнение социолога

Все меньше украинцев считают, что страна двигается в правильном направлении. / © Associated Press

Реклама

По сравнению с подъемом 2022 года сейчас наблюдается определенное снижение уровня оптимизма и количества тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении. Однако, по мнению социолога, это проявление усталости, психологического истощения и более прагматичного взгляда на ситуацию, а не признаком разочарования.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина проанализировал изменения в общественных настроениях украинцев на четвертом году полномасштабной войны, в частности, относительно усталости и готовности терпеть дальнейшие военные действия.

"При всех ужасах трех лет, украинцы сохраняют и оптимизм, и чувство эмоциональной принадлежности к Украине, украинской нации и ее судьбе. Поэтому, хотя некоторые показатели и снизились, но с точки зрения всенародного сопротивления ситуация остается такой же. Это и готовность терпеть войну столько, сколько нужно, и несогласие идти на территориальные компромиссы и эмоциональное состояние", – говорит социолог.

Реклама

Он объяснил, что эффект "сплочения вокруг флага", характерный для первого года большой войны, постепенно уступает место рутинному стрессу и ощущению неопределенности. Однако, по словам Паниотто, в обществе остается крепкое ядро устойчивости, которое поддерживает его.

Социолог также прокомментировал рост критики власти после неудачного контрнаступления в конце 2023 года, что свидетельствует о возвращении к более активной политической жизни. Он выразил сожаление по поводу того, что политическая борьба часто становится безответственной и ослабляет сплоченность общества.

Подытоживая, Владимир Паниотто подчеркнул, что, несмотря на усталость, украинцы сохраняют готовность к длительной борьбе, хотя их взгляд на ситуацию становится более реалистичным.

Ранее сообщалось, как война повлияла на уровень счастья украинцев.