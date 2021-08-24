"Все мое, все называется Украина": подборка поздравлений диаспоры с Днем Независимости

"Все мое, все называется Украина": подборка поздравлений диаспоры с Днем Независимости

Видеопоздравления от зарубежных украинцев поступили из многих уголков мира.

В рамках проекта "Все мое, все называется Украина", начатого по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и к годовщине принятия Верховной Радой УССР Декларации о государственном суверенитете Украины, Управление зарубежного украинства МИД опубликовало подборку видеопоздравлений от украинцев из разных уголков мира.

Об этом говорится в сообщении Управления зарубежного украинства МИД Украины на странице в Facebook.

"Дорогие украинцы, по случаю 30-й годовщины Независимости Украины приглашаем посмотреть два видеопроекта, к участию в которых присоединились зарубежные украинцы", — отметили в ведомстве.

Поздравления звучат из: Испании, Польши, Венгрии, Латвии, США, Иордании, Германии, Турции, Словакии, Болгарии, Израиля, Алжира, Чехии, Сингапура, Канады и Беларуси и многих других стран мира.

Напомним:

24 августа Украина страна празднует День Независимости. По этому поводу украинцев поздравляли политики, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса.

А компания Google посвятила праздничный дудл 30-й годовщине Независимости Украины.

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