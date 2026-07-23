«Все могут ошибаться»: Портников обратился к сторонникам и критикам Драпатого

Михаил Драпатый / © Офис президента Украины

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Оценивать работу нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого пока преждевременно.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников в эфире Эспрессо.

По его словам, пока невозможно предположить, как новое военное руководство будет отвечать на вызовы, которые предстанут перед украинской армией.

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«Я думаю, что любые ощущения можно будет обсуждать через четыре-пять-шесть месяцев, когда мы поймем, какой будет в результате ситуация на фронте», — сказал он.

Портников подчеркнул, что оценивать деятельность нового главнокомандующего нужно не по ожиданиям или личным симпатиям, а по реальным результатам на поле боя.

«Сейчас делать какие-то прогнозы совершенно неуместно, потому что мы не знаем, как люди, которые приходят на должности главнокомандующего Вооруженными Силами и начальника Генштаба, будут отвечать тем вызовам, которые будут перед ними стоять», — отметил публицист.

Он добавил, что возможны разные сценарии развития событий.

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«Они могут быть абсолютно на высоте ситуации и они могут абсолютно не справиться с ситуацией или будет что-то среднее. То есть никаких прогнозов у меня нет.

По словам журналиста, он будет оценивать работу нового военного руководства по конкретным показателям.

«Я просто буду наблюдать за развитием военных действий и мне все будет понятно по количеству территорий, которые будут либо удержаны, либо потеряны, либо возвращены и по количеству жертв среди украинских и российских военных», — подчеркнул Портников.

Он также предположил, что более тщательно оценить кадровые изменения в военном руководстве можно будет только в конце 2026 года.

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Вот только после этого, я думаю, где-то в ноябре-декабре 2026 года мы сможем комментировать сегодняшние события. Потому что комментировать на уровне ожиданий у каждого могут быть свои ожидания», — добавил он.

Портников также призвал не делать преждевременных выводов о назначении Драпатого.

По его словам, как сторонники нового главнокомандующего, так и считавшие необходимым оставить в должности Александра Сырского могут ошибаться в своих прогнозах.

«У тех, кто выступал за назначение генерала Драпатого, могут быть большие ожидания от его назначения, от тех, кто счел нужным сохранять генерала Сырского, может быть уверенность, что генерал Драпат может провалить фронт. И те, и другие могут ошибаться».

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Публицист подчеркнул, что делать прогнозы сейчас нет оснований, ведь Драпатий раньше не занимал такой должности.

«Так что я бы ни делал никаких прогнозов, а просто следил за развитием войны. Больше ничего не нужно делать. Мы не знаем, каким будет новый командующий. Просто потому, что он никогда не находился в подобной должности. Нам не с чем сравнивать», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что новоназначенный главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий официально приступил к исполнению обязанностей и прокомментировал назначение на должность начальника Генерального штаба генерал-майора Игоря Скибюка.

Мы ранее информировали, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на кадровые изменения в высшем командовании ВСУ.

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