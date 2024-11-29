Все мужчины в 2025 году пройдут базовую военную подготовку: в ВСУ назвали возраст

В Украине в 2025 году все мужчины в возрасте с 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку.

Об этом глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире "Киев24".

Тимочко проинформировал, что сначала базовую военную подготовку в 2025 году пройдут студенты, а затем и все мужчины в возрасте с 18 до 25 лет.

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"О том, что с 18 до 25 (лет – ред.) граждан готовить или давать им базовую и профессиональную военную подготовку – это обязательно нужно делать. То есть то, что по сути с 1 января начнется – когда прежде всего студенты, а потом и вообще все мужское население с 18 до 25 (лет – ред.) пройдет базовую и профессиональную подготовку", – рассказал глава Рады резервистов.

Он обратил внимание, что этот процесс не имеет отношения к мобилизации. Тимочко также объяснил, зачем будет проводиться такая подготовка.

"Это не мобилизация, но это подготовка людей, которые будут иметь первичные, базовые и профессиональные навыки: владеть оружием, выбрать потенциально, если в будущем их призовут, военную специальность – то есть знать, чем живет и дышит армия. Чтобы много страхов снялось и параллельно, чтобы иметь подготовленное население", – рассказал представитель ВСУ.

Напомним, закон о мобилизации предусматривает, что с 2025 года все студенты-мужчины в возрасте с 18 лет должны будут пройти базовую общевойсковую подготовку, а все мужчины в возрасте с 18 до 25 лет должны будут пройти базовую военную службу.

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