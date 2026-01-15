Все мы сегодня пани Оля: дворничка стала звездой соцсетей после атаки "Шахеда" на Львов

Коммунальщица пани Оля убирала во время атаки на Львов 15 января / © ТСН.ua

Утром 15 января россияне атаковали Львов. Российский беспилотник упал на детскую площадку, недалеко от памятника Степану Бандере.

Хотя взрывная волна повредила учебные заведения и жилые дома. В то же время главной темой обсуждений стала поразительная стойкость львовских коммунальщиков.

Соцсети покорило видео с дворничкой Ольгой, которая продолжила работу после того, как вражеский дрон упал вблизи нее.

Что известно об атаке россиян и кто такая госпожа Оля — читайте в материале ТСН.ua.

Вражеский дрон упал вблизи памятника Степану Бандере во Львове

Утром 15 января российский дрон атаковал центральную часть Львова. Беспилотник упал на детскую площадку примерно в 40-50 метрах от памятника Степану Бандере, который расположен в зоне исторического наследия ЮНЕСКО.

Пострадавших нет, однако взрывная волна задела тракториста-коммунальщика Богдана Дзивинского, который убирал снег неподалеку. В результате взрыва зафиксированы значительные повреждения зданий:

выбиты окна в корпусах НУ «Львовская политехника», местной школе и колледже.

повреждены окружающие дома.

пострадали витражи храма Святых Ольги и Елизаветы.

Вследствие вражеской атаки временно были перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого, что повлекло изменения в работе общественного транспорта.

Что говорят очевидцы

Удар вражеского «Шахеда» вблизи памятника Степану Бандере 15 января застал многих львовян на рабочих местах. Коммунальные работники, которые утром убирали город, оказались в самом эпицентре событий.

Тракторист Богдан во время визита во Львовский городской совет рассказал, что из-за шума техники не слышал сирены и осознал опасность только тогда, когда увидел под колесами «красное сияние» от осколков.

«Я сидел в кабине. Я осколки видел, когда уже горели под трактором. Просто звездное сияние красное сделалось и такое ощущение было, что упал с двенадцатого этажа пакет стекла», — говорит Богдан.

Дворничка Мария, которая в момент атаки была возле жилого дома, рассказала в комментарии «Суспільному», что успела лишь закрыть голову руками, услышав резкое шипение и грохот.

«Я была под дверью. Только руками голову накрыла. Оно зашипело, бабахнуло и все. Что там произошло, то я не знаю, потому что нас туда не пускают. Это было громко. Слава Богу, никто не пострадал. Только окна повыбивало», — говорит Мария.

Также тоже очевидица Светлана, которая была рядом на момент «прилета» и убирала снег, предположила, что враг целился в памятник Степану Бандере.

«Поцелили они в площадку, однако определенно целились в Степана (памятник Степану Бандере — Ред.). Окна в зданиях повылетали. Но ничего, мы выдержим — мы устойчивы», — отметила женщина.

В то же время ее коллега Любовь убирала остановку рядом, когда дрон пролетел прямо над ней; она вместе с напарницей успела отбежать в безопасное место только благодаря предупреждению полицейского, передает «Радио Свобода».

Камеры зафиксировали момент удара «Шахеда» во Львове

Момент падения вражеского «Шахеда» во Львове утром 15 января зафиксировали камеры наблюдения. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как дрон попадает в детскую площадку вблизи памятника Степану Бандере.

В эпицентре событий оказалась работница коммунальной службы — госпожа Оля. В тот момент она чистила снег. Интересно то, что после мощного взрыва и вспышки женщина лишь на мгновение замерла, а затем, несмотря на опасность, продолжила работать.

В то же время на кадрах видно еще одного человека, который во время падения дрона упал на землю. Впоследствии выяснилось, что это был муж Ольги. Сейчас его жизни ничего не угрожает, с ним все в порядке.

Дата публикации 08:07, 15.01.26 Количество просмотров 545 Видео прилета «Шахеда» во Львове 15 января

Что известно о пани Оле из Львова, которая стала звездой соцсетей

59-летняя пани Оля, которая более 10 лет работает дворником во Львове, мгновенно стала известной после публикации видео утренней атаки 15 января.

Несмотря на мощный взрыв, Ольга не получила травм. Когда к ней позвонил мэр города Андрей Садовый, чтобы узнать о состоянии здоровья, женщина заверила, что чувствует себя нормально.

Более того, она решила воспользоваться случаем и прямо во время разговора с главой города подняла бытовой вопрос о работе «Горячей линии Львова».

«Раз вы уже мне звоните, я бы хотела спросить о рассмотрении обращений относительно моей соседки», — обратилась Ольга к мэру.

Мэр Львова Андрей Садовый звонит дворничке пани Ольге по телефону / © скриншот с видео

Андрей Садовый оценил боевой дух женщины и ее способность оперативно решать проблемы даже в такой стрессовый момент

«По соседке разберемся отдельно. Вот видите, госпожа Оля молодец! Сразу надо несколько вопросов решить», — пошутил он.

Реакция соцсетей

Оля стала настоящей героиней украинских соцсетей. Люди массово распространяют видео с ней, восхищаясь ее спокойствием и выдержкой во время обстрела:

«Железная шахедонепробиваемая пани Оля родилась в рубашке сегодня»;

«Пани Оля бесстрашная и несокрушимая, как Бандера»;

«Какая сильная женщина!»;

«Отважный человек. Или имеет несколько жизней».

Случались и ироничные комментарии, вроде: «Когда падет последняя империя, госпожа Оля просто уберет после нее».

© из соцсетей

В то же время нардеп Марьяна Безуглая, комментируя видео напомнила историю дворнички из Бахмута, которая ежедневно подметала двор местной больницы, несмотря на то, что город был уже не пригоден для жизни.

«Львовский случай больше о стрессоустойчивости, мое воспоминание — о параличе воли», — написала нардеп в Telegram.

Мемы о дворнички из Львова заполонили соцсети

Вместе с активным обсуждением атаки на Львов 15 января, сеть заполонили тематические мемы.

Пользователи создали картинки, на которых видно памятник Степану Бандере и как он отражает вражескую атаку, а рядом дворничка убирает обломки.

© из соцсетей

© из соцсетей



