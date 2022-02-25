Все на борьбу с оккупантами: в Ровно очереди из желающих вступить в ряды Теробороны (фото)

Все на борьбу с оккупантами: в Ровно очереди из желающих вступить в ряды Теробороны (фото)

Записываются жители, имеющие опыт и также без опыта.

В Ровно местные жители активно вступают в ряды терробороны. Под центром комплектования большие очереди.

Об этом сообщает Общественное, подкрепляя свои слова фото.

"Сейчас центр комплектования в Ровно. Из желающих становиться на помощь ВСУ и терробороне образовалась очередь, люди продолжают прибывать. Здесь те, кто имел опыт боевых действий и служил в армии, так и те, кто такого опыта не имел. Также много женщин", – говорится в сообщении.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: