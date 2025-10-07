"Все начнется после дня рождения Путина": экстрасенс дал тревожный прогноз на неделю

Российский руководитель Владимир Путин / © ТСН

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, какой будет текущая неделя в Украине — с 7 по 12 октября. По его словам, украинские ждут интенсивные российские атаки.

В эфире своего YouTube-канала провидец сделал детальный расклад на каждый день на картах Таро и цыганской колоде.

По его словам, во вторник, 7 октября, Украину могут ожидать важные новости — это предсказывает карта посыльного. Экстрасенс отметил, что в этот день отмечает день рождения российский диктатор Владимир Путин.

«Здесь также король пиковый — плохая карта. Активизация противников. Вражеские удары, вражеские атаки, агрессия. То есть можно сказать, что с того момента, как день рождения Путина начнется, все сутки могут быть какие-то очень серьезные атаки. Король пиковый — это плохая карта. Это карта сильной вражеской активизации», — говорит Завидовский.

В среду, 8 октября, возможны удары по критической инфраструктуре, предсказывает экстрасенс. Он призывает в этот день особо позаботиться о родных и близких:

«Карта вора. Будет продолжение 7-го числа. Карта вора — это удары по инфраструктуре. Это разорение, возможно, блекауты. Я уже говорил о том, что нужно иметь при себе павербанки, генераторы. Шестерка червя — карта семьи».

Четверг, 9 октября, будет может быть напряженным, говорит Завидовский. Впрочем, ничего чрезвычайного карты не показали.

В то же время, в пятницу, 10 октября, по его словам, возможны масштабные российские атаки с большим количеством пострадавших.

«Плохая карта — смерть. Смертельные опасности, теракты, атаки. Туз бубновый — карта денег. Возможно, это „Томагавки“ от США, возможно это какое-то оружие, подписание экономических соглашений о финансировании. Но вот здесь карта смерти — самая плохая карта в колоде. Я бы сказал, что в пятницу может быть какая-то жесточайшая атака, даже с большим количеством пострадавших людей. Плохой день, очень плохой день».

Суббота, 11 октября, по прогнозу Завидовского, будет спокойной. В воскресенье, 12 октября, экстрасенс советует следить за новостями.

«Теперь давайте подытожим. С того, что я вижу, оно как 7 числа начнется, так до пятницы и продолжится. С небольшой передышкой в четверг, хотя там тоже есть угрозы. То есть можно смело сказать, что начиная со дня рождения Путина и по пятницу могут быть интенсивные атаки, возможно, атаки на инфраструктуру, с активизацией врагов. В том числе и на фронте, с сильным истощением. Ну и, как кульминация, в пятницу может быть какая-нибудь серьезная атака», — прогнозирует экстрасенс и призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.