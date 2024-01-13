"Все не так круто": боец ВСУ о настоящей ситуации на фронте и мобилизации

Ситуация на фронте очень сложная. Нам нужно больше людей, чтобы победить врага.

Об этом рассказал интервью ISLND TV военный ВСУ и известный руфер Мустанг, который служит в 47-й отдельной механизированной бригаде Магура.

Надо менять людей, чтобы не доходило до потери боеспособности

Как говорит военный, нам нужен, например, миллион людей в армии, если его нет – мы проигрываем войну. Миллион – это нужно менять людей, постоянно ротировать, нужно выходить и говорить как есть.

"Но, пожалуй, лучше это было говорить сначала, а не делать телемарафон. Много штурмов, много потерь. И в этот момент человек начинает думать, что я туда не хочу, я не хочу умирать", – говорит он.

Однако вопроса так не стоит, говорит "Мустанг", его уже нет. И мы не можем ставить его так, если мы хотим вообще продолжать существовать как государство.

"Нам нужно больше людей. Тогда мы сможем их чаще ротировать и не будем доходить до предела, когда люди гиперустали и они просто теряют боеспособность уже", – уверяет боец.

Ранее командир артиллерийского взвода 30 ОМБР им. князя Константина Острожского Олег Булатецкий сказал, что для подготовки "нормального военного" требуется не менее шести месяцев.

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