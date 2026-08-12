Ракетный обстрел Украины / © ТСН

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Украина перестала публиковать точное количество ракет, запущенных Россией, чтобы лишить противника ценных данных для планирования новых атак. Однако эксперты предупреждают, что полное сокрытие информации от общественности — ошибочный шаг.

Об этом руководитель военных программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук рассказал в эфире телеканала «Київ24».

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Эксперт пояснил, что решение Воздушных сил ВСУ не публиковать определенные данные о результатах атак противника является обоснованным.

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«Этот шаг правильно объясняется Военно-воздушными силами. Ведь когда противник наносит удар, первый этап его доразведки — это количество запущенных им целей, которые поразили объекты, на которые они были нацелены; сколько из них было потеряно, то есть сбито или подавлено радиолокационно, в каких местах, на каких участках полета, для того, чтобы при планировании следующего удара учитывать соответствующие параметры для более точного удара», — рассказал Лакийчук.

В то же время он напомнил, что ранее Воздушные силы регулярно сообщали о количестве сбитых ракет и «Шахедов». По словам эксперта, такие данные должны были не только информировать общественность, но и демонстрировать результаты работы украинской ПВО и в определенной степени успокаивать людей.

«К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что, по крайней мере, в области баллистики нам нечем похвастаться. Если противник достигает целей на 100%, то это провал нашей противовоздушной обороны. Это не зависит от ПВО. Конечно, это совсем другая проблема», — подчеркнул Лакийчук.

По его мнению, решение командования может быть связано с желанием «не раздражать украинцев» на фоне сложной ситуации.

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«Это неправильный шаг. Я думаю, мы должны быть честными с самими собой», — отметил эксперт.

Напомним, Воздушные силы ВСУ перестали указывать в ежедневных отчетах количество ракет, запущенных Россией, из соображений безопасности. Издание Bloomberg пишет, что на фоне дефицита ресурсов и сокращения поставок от партнеров Киев настойчиво просит у союзников новые системы ПВО, в частности Patriot.

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