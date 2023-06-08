Все необходимое в "Дії": 25 электронных услуг, доступных в приложении

В частности, в приложении начала работу оценка качества услуг, помогающая совершенствовать продукт и делать его удобным.

Приложением "Дія" пользуется более 19 млн украинцев: там можно оплатить налоги, задонатить на армию, сгенерировать судебное решение, получить справки и выдержки или посмотреть телевидение в смартфоне.

Всего в приложении "Дія" доступно 25 электронных сервисов. Детальнее о каждом из них – дальше.

Водительские услуги

Водительские услуги – одни из самых популярных в приложении "Дія". Среди них – шеринг авто. Сервис позволяет в несколько кликов поделиться техпаспортом с родственником или другом, когда занимаете авто. Поэтому больше не нужно передавать документ из рук в руки, идти в сервисный центр МВД или разбираться в электронном кабинете водителя.

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Этим сервисом успешно воспользовались более 155 тыс. раз. В приложении также можно отменить шеринг, если вашему близкому человеку больше не нужно пользоваться автомобилем.

Также в "Дії" водители могут оплатить штрафы за нарушение ПДД, кроме взысканий за парковку.

В приложении можно заменить водительское удостоверение. Для этого необходимо подать заявление, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Или можно вообще отказаться от пластика и оставить только цифровой документ.

Донаты на ВСУ и облигации

Сейчас в "Дії" можно задонатить на проект "Армия дронов" через UNITED24. С начала вторжения через приложение было собрано более 580 млн. грн. донатов.

Украинцы могут приобрести в "Дії" военные облигации, и таким образом поддержать армию и экономику государства. Это как донат, только с возвратом денежных средств и гарантированной прибылью. В общей сложности украинцы приобрели более миллиона облигаций в "Дії", что составляет более миллиарда гривен на помощь армии.

"єВорог"

С главного экрана "Дія" можно перейти в чатбот "єВорог". Это защищенный инструмент, который позволяет гражданским безопасно и быстро передавать информацию Силам обороны об оккупантах и коллаборантах.

Главное отличие от похожих ботов – авторизация через приложение "Дія". Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.

"єВорог" уже доказал свою эффективность как инструмент народной разведки и им воспользовались 504 тыс. украинцев.

"єВідновлення"

Украинцы, чьи дома пострадали из-за боевых действий, могут сообщить в "Дії" о поврежденном имуществе, подать заявление и получить средства на ремонт по программе "єВідновлення".

Услуга доступна, если поврежденное жилье подлежит восстановлению и полностью отремонтировано. Максимальная сумма пособия на ремонт – 200 тыс. грн.

Услуги для ВПЛ

После начала полномасштабной войны в "Дії" появилась комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц. Так, можно в несколько кликов оформить справку ВПЛ и денежную помощь от государства. Более 1,4 млн человек уже подали заявки на получение справки и помощи ВПЛ через "Дію".

В приложении работают еще два сервиса для внутренне перемещенных лиц – изменение места регистрации и отмена статуса ВПЛ. Такие услуги актуальны для тех, кто переехал в другой город или вернулся домой.

Пособие по безработице

Если вы потеряли работу из-за войны или работали на временно оккупированных территориях, в приложении "Дія" можно подать упрощенное заявление, чтобы получить статус безработного и денежную помощь.

После получения работы в приложении можно в несколько кликов отказаться от статуса безработного и выплат.

"єОселя"

В "Дії" работает программа льготных государственных кредитов на жилье "єОселя". Это возможность приобрести собственное жилье для семей военных, медиков, педагогов и ученых.

В рамках услуги "єОселя" украинцы получили кредиты на жилье более чем на 1,6 млрд грн. Так, 1213 украинских семей, отвечающих требованиям программы, получили кредиты под 3%.

Справки и выписки

В приложении и на портале "Дія" можно получить справки ОК-5 и ОК-7. Это документы, удостоверяющие трудовой и страховой стаж. Они нужны при оформлении на работу, начислении больничных или назначении пенсий. Такие документы – одни из самых востребованных в Украине.

Кроме того, можно заказать выписку о месте жительства – своего и ребенка. Так что больше не нужно идти в органы регистрации и стоять в очередях. Без этого документа нельзя оформить брак, стать на военный учет или устроить ребенка в школу или садик.

Еще один из популярных документов в "Дії" – выдержка о несудимости. Ежегодно в нем нуждается миллион украинцев. Выдержка необходима, чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка или принять участие в тендере.

Налоговые услуги

В приложении "Дія" предприниматели могут получить налоговые услуги в смартфоне в несколько кликов. Так, можно подать декларацию плательщика единого налога и уплатить его.

После начала полномасштабной войны добавилась еще одна возможность. Предприниматели, подавшие заявление в Государственную налоговую службу о применении спецставки 2%, получили возможность подать в "Дії" декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его.

Кроме того, в приложении можно уплатить единый социальный взнос.

Воспользоваться услугами могут ФЛП 1-3 группы на упрощенной системе налогообложения без наемных работников.

Судебные услуги

В "Дії" уже более года доступны судебные уведомления — информационные сообщения о судебных заседаниях. Раньше украинцы могли даже не знать, что являются участниками дела, которое слушается в суде. Сервис позволяет не упустить важное судебное заседание и заранее узнать статус в деле.

Недавно в "Дії" стали доступны судебные решения. Документ с электронными подписями судей можно сгенерировать самостоятельно в приложении. Цифровое судебное решение имеет такую же юридическую силу, как бумажное.

В приложении можно просмотреть и оплатить долги по исполнительным производствам. После оплаты квитанция хранится в "Дії", ее можно скачать или отправить на электронную почту. Также можно отслеживать изменение статуса долга.

"Дія.Підпис"

Технология "Дія.Підпис" позволяет подписывать документ в любом месте и в любое время. Это защищенная электронная подпись, которую можно активировать в считанные секунды.

Недавно в приложении стала доступна "Дія.Підпис-EU". Это электронная подпись, отвечающая требованиям ЕС. Так что украинцы могут подписывать европейские документы и контракты. Сделать это можно на двух платформах: ID.GOV.UA (ICEI) и в сервисе документооборота "Вчасно". Позже функционал масштабируется и на других платформах.

Англоязычные документы

В "Дії" доступны англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто. Кроме того, права и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде. Чтобы в приложении документы отображались на английском, необходимо переключить язык.

Такой сервис особенно актуален для украинцев за границей. Хотя на юридическом уровне "Дію" еще не признали в других странах, правительства государств уже нашли опции, позволяющие украинцам пользоваться услугами. Так, например, в некоторых странах украинцы подаются на соцвыплаты, используя электронные документы в "Дії", потому что это единственные документы, которые у них есть на руках.

"Дія.TV" и "Дія.Радіо"

В начале полномасштабного вторжения в "Дії" появилось радио и телевидение. Благодаря этим сервисам украинцы получили возможность смотреть или слушать национальный телемарафон и не подпадать под российскую пропаганду.

Опрос

Опросы в "Дії" — инструмент коммуникации между государством и гражданами. Сервис помогает строить электронную демократию, ведь благодаря опросам госучреждения могут узнать мнение украинцев по тому или иному вопросу и учесть его при принятии решений.

В "Дії" украинцы уже высказали позицию по владению оружием, определяли эскизы почтовых марок, выбирали победителя Нацотбора на "Евровидение-2023", новые названия для железных дорог и решали, оставить ли 8 марта выходным.

Всего в "Дії" состоялось 15 опросов, в которых украинцы проголосовали 12,6 млн. раз.

Обмен ламп

В "Дії" можно подать заявление об обмене старых ламп накаливания на новые LED-лампы для сохранения электроэнергии. Через приложение уже заказали 6,8 млн энергосберегающих ламп на обмен.

Создание COVID-сертификата

В "Дії" можно сгенерировать зеленый COVID-сертификат разных видов: внутренний, международный, детский, на основании выздоровления и на основе ПЦР-теста. Первые три можно получить только после полного курса вакцинации.

Также можно сгенерировать COVID-сертификат, если вы вакцинировались за границей. Все дозы вакцины, полученные и в Украине, и за рубежом, засчитывются в документе в приложении.

В "Дії" также доступен желтый COVID-сертификат. Его можно сгенерировать, если вы или ваш ребенок получил одну дозу вакцины. Такой документ действует только на территории Украины.

Оценка качества услуг

В приложении "Дія" начала работу оценка качества услуг, помогающая совершенствовать продукт и делать его удобным. Так, после получения в приложении определенного сервиса поступает пуш-сообщение с просьбой поставить оценку. Можно оценить выписку о месте проживания (для взрослого и ребенка), обмен лампочек, выдержку о несудимости, оплату штрафов и замену водительского удостоверения.

Также можно оценить "єВідновлення". Для этого необходимо открыть контекстное меню услуги (кнопка с тремя точками в правом верхнем углу) и нажать "Оценить услугу".

В планах – масштабировать сервис на все услуги в приложении. За несколько месяцев работы сервиса украинцы оценили услуги "Дії" более 442 418 раз. Средняя оценка – 4,17.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в "Дії" доступны 14 электронных документов, и подробно рассказал о каждом из этих.

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