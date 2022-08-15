"Все, нет больше, все под завалами": в Сети показали, что осталось от базы "вагнеровцев" в Попасной (видео, фото)

На ее месте еще дымящиеся руины.

Видео последствий работы неизвестных "мстителей" выложили в Сети.

"Все, нет больше, все под завалами, бл*дь", — говорят наемники, осматривающие разбитую вчера базу "Вагнер" в оккупированной Попасной на видео за кадром.

На кадрах видно, что на месте бывшей базы остались развалины. Там "похоронено" также вооружение частной компании и вещи оккупантов.

Напомним, что ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной, там мог быть их вожак Пригожин.

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