"Все номера забронированы": новогодний отдых, несмотря на войну, набирает обороты и дорожает

Зимний сезон 2022-2023 имеет несколько новых тенденций. Речь идет не только о подорожании отдыха. Вкусы туриста поменялись кардинально.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Приостановив работу в начале полномасштабной войны, в июле Игорь Захаренко все же возобновил деятельность турагентства во всю. Вдохновили... военные с которыми он общался с первых дней на фронте в качестве журналиста. В перерывах между боями ребята расспрашивали о направлениях отдыха", — рассказывают журналисты ТСН.

Прежде украинцы хотят тепла и тишины. Поэтому предпочтение отдается зарубежным вояжам: поближе к морю, подальше от сирен и так, чтобы отоспаться.

В настоящее время ездят семьи: женщины с детьми, а также мужчины более 60 лет.

С наступлением холодов потянулись люди и в Европу с рождественскими ярмарками. Елками, сияющими тысячами огней и горнолыжными курортами. Кое-кто остается там на всю зиму из-за отключения электроэнергии и прогнозов по блекауту. Такой отдых, говорят эксперты, теперь обойдется почти вдвое больше. Подорожало горючее, а затем и билеты. Сказывается и спрос, который вновь появился после локдаунов.

"Больше людей едут отдыхать, и цены растут. Опять же зависит от дат. Новогодние праздники гораздо дороже", — сообщил директор туристического агентства Игорь Захаренко.

"А это уже столица украинских туристических Карпат – Яремче. Переселенцы, которые в первые месяцы полномасштабного вторжения, заполнили здесь все отели школы и усадьбы сейчас в большинстве уже разъехались. Зато снова потянулись туристы", – рассказывают корреспонденты.

В одной из самых больших и дорогих гостиниц Яремче на праздники — полный аншлаг. Среди гостей многие, кто раньше отдых в Украине в принципе не рассматривал. Но оказавшись в Прикарпатье открыли для себя отечественные курорты.

"С 28 по 8 января уже все номера забронированы", — рассказывает маркетологиня одного из гостиничных комплексов.

А вот в усадьбах и мини-гостиницах печальнее. Гость ведь, говорят владельцы, кардинально изменился. Если раньше крупные компании хотели громких гуляний, то теперь едут семьями в коттедже с кухней, чтобы готовить самим. Карпаты превратились в место свиданий военных со своими родными.

И еще одна тенденция военного туристического сезона: если раньше гости бронировали номера на несколько дней, теперь бронируют минимум на неделю. Хотя цены в Карпатах и подскочили на треть. Все из-за проблем с электроснабжением. Все закупили генераторы.

О заработках речь не идет, говорят отечественные отельеры. Исключительно, о выживании и помощи для военных. На фронт отсюда перечисляют миллионы гривен, покупают экипировку, медикаменты и автомобили. А тем, кто критикует туризм во время войны, напоминают: он, кроме психологической составляющей, еще и часть украинской экономики и надежда на будущее.

Напомним, хоть во время войны праздновать Новый год 2023, как 2022, мы не будем, нужно кое-что сделать. Читайте на сайте ТСН.ua.

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