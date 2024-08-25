Все новые "трофеи": ВСУ захватили состав боекомплектов и полицейские автомобили РФ (видео)

В Курской области ВСУ удалось захватить состав боекомплектов в минометы и российские полицейские автомобили. Это связано с паническим отступлением русских войск.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

"Убегали так, что даже сжечь не успели", – отметил он.

ВСУ захватили склад боекомплектов к минометам и российские полицейские автомобили

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область имело целью не только заставить РФ перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием. Также вторжение на территорию РФ должно добавить мотивации уставшим украинцам.

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