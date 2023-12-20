"Все нужно считать": Подоляк объяснил, в чем проблема мобилизационного плана Зеленского

Война подразумевает необходимость все считать. Дело в том, что на мобилизованных нужно постоянно брать деньги.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Война – это математика

Как подчеркнул Подоляк, война – это не абстракция, это психология, да еще математика. Надо все считать. Так, для получения эффективного обеспечения одного мобилизованного с учетом того типа войны, который мы сегодня имеем, и того типа и объема амуниции, которую он должен получить, нам нужно плюс пять налогоплательщиков.

"Это же вопрос экономики, надо же деньги брать. Это постоянный процесс, это ведь не просто ты один раз взял деньги и тебя не нужно дальше финансировать. И потому, безусловно, это все надо сбалансировать", — отметил Подоляк.

Президент об этом и говорит: задачи, которые нужно решить, почему именно такое количество, больше или меньше, где берем финансы. А это уже, соответственно, должен предложить Кабинет министров.

"И дальше: какие составляющие экономические или партнерские позволят нам дополнительно профинансировать на 550 миллиардов эту программу. Но не забываем еще о программах инвестиций в военные производства, это тоже деньги", – подытожил советник ОПУ.

Ранее речь шла о том, что в Украине по мобилизации ведутся дискуссии. И не только в обществе, но и на Ставке верховного главнокомандующего. Обсуждается необходимое количество людей на фронте, однако окончательное решение будет принято в Верховной Раде.

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