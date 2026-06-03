Все о документах после ранения в ВСУ: как оформить, чек-лист

ВСУ / © УНІАН

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Правильное оформление документов после ранения военного — это не формальность, а залог своевременных установления инвалидности и получения выплат. Ошибки в бумагах не лишают прав, но заставляют возвращать документы на доработку, что затягивает процесс на месяцы.

Минобороны объяснило, какие документы оформляют военнослужащему после ранения.

Оформление документов после ранения — что следует знать

Военнослужащий, получивший ранение, не должен лично контролировать процесс оформления медицинской документации в учреждении здравоохранения. Вместе с тем от правильности ее заполнения зависит реализация ряда важных прав и процедур, в частности:

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прохождения ВВК и установления причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания;

назначение дополнительного вознаграждения во время длительного лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения;

прохождение оценки повседневного функционирования для определения группы инвалидности;

получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны;

оформление единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае установления инвалидности.

Наличие ошибок в документах не может быть основанием для лишения предусмотренных прав. Однако такие неточности часто становятся причиной возврата документов на доработку, что может существенно затянуть процесс — иногда на несколько месяцев.

По вопросам оформления документов, направления на ВВК, прохождения комиссии и реализации социальных гарантий военнослужащие могут обращаться к специалистам служб сопровождения своей воинской части, учреждения здравоохранения или ТЦК и СП. Среди основных задач служб сопровождения — помощь раненым в прохождении ВВК, а также содействие в оформлении документов для получения соответствующего статуса и надлежащих выплат.

Первичная медицинская карта раненого

Первичная медицинская карта (ПМК) является первичным учетным документом, который используется при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе. Она оформляется в случае травм (ранений), заболеваний или поражений и подтверждает факт оказания медпомощи еще до госпитализации.

Карточка также относится к документам, на основании которых может оформляться справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

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Выписка из медицинской карты раненого на стационаре

После завершения лечения учреждение здравоохранения выдает выписку из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного. В этом документе содержится информация об установленных диагнозах, состоянии пациента на момент выписки и сроках его пребывания на лечении.

В выписке необходимо обратить особое внимание на два ключевых аспекта:

полноту диагнозов — все выявленные повреждения должны быть внесены в документацию. Например, переломы костей не всегда определяются при оказании помощи на догоспитальном этапе, а могут быть установлены уже после проведения дополнительных обследований;

дату получения ранения в анамнезе — в частности, запись «последствия МВТ (минно-взрывной травмы — ред.), полученной 01.05.2024» должна согласовываться с информацией, указанной в ПМК и справке об обстоятельствах травмы.

Неточная или недостоверная информация может затруднить установление причинной связи при проведении военно-врачебной экспертизы (ВВЭ) или повлиять на определение причины инвалидности при оценке повседневного функционирования лица (ОПФЛ). Все выписки необходимо сохранять и подавать при каждом последующем медосмотре.

Справка об обстоятельствах травмы: основной документ

Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) является Приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденному приказом Минобороны от 14 августа 2008 года № 402 (с изменениями).

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Этот документ является необходимым для:

установления причинной связи ранения во время проведения ВВЭ;

назначения выплат, в частности единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае установления инвалидности;

подтверждения права на получение дополнительного вознаграждения и помощи от территориальных громад;

обжалование решений ВВК по определению причинной связи.

На что следует обратить внимание при оформлении?

Во время проверки справки стоит обратить внимание на:

правильность указанных персональных данных;

даты получения травмы (ранения, контузии или увечья);

полноту описания повреждений и обстоятельств их получения — в документе должны быть отражены все повреждения и их локализация;

соответствие формулировки обстоятельств фактическим событиям и их согласованность с другими документами (журналом боевых действий, ПМК, материалами служебного расследования и т. п.).

Отдельное внимание следует уделить использованию в справке формулировок обстоятельств в соответствии с описаниями причинных связей травм (ранений, контузий, увечий), определенных в пункте 21.5 главы 21 раздела ІІ Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Важно: в справке обязательно должно быть прямо указано, что ранение не связано с совершением уголовного или административного правонарушения, не является следствием действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не возникло в результате умышленного причинения телесных повреждений самому себе. При отсутствии такой формулировки пакет документов на ЕДП будет возвращен на доработку.

Установление причинной связи между ранением и военной службой

Установление причинной связи между ранением и выполнением военной службы относится исключительно к компетенции ВВК. Такие полномочия не имеют ни командир воинской части, ни начальник медицинской службы, ни кадровое подразделение. Роль командира заключается лишь в оформлении справки об обстоятельствах травмы — документа, который в дальнейшем используется ВВК при принятии решения.

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Процедура оформления справки зависит от обстоятельств получения травмы:

Ранение в результате действий противника — служебное расследование в таком случае не проводится. Используются имеющиеся документы и сведения (первичная медицинская карточка, журнал боевых действий, приказы об участии в боевых действиях и т.д.). После этого готовится рапорт по команде для издания приказа командира, на основании которого в системе электронного документооборота (СЕДО) формируется справка об обстоятельствах травмы и передается в кабинет ВВК или учреждения здравоохранения. Военнослужащему предоставляется бумажная копия электронного документа.

Событие, произошедшее без влияния противника — в таком случае обязательно проводится служебное расследование. По результатам оформляются акт служебного расследования и акт о несчастном случае. В дальнейшем применяется аналогичная процедура: оформление рапорта, издание приказа, создание справки об обстоятельствах травмы в СЕДО и выдача копии военнослужащему.

Справка о непосредственном участии в боевых действиях

Справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, оформляется по форме Приложения 6 к Порядку, утвержденному постановлением Кабмина от 20 августа 2014 года № 413 (с изменениями).

Этот документ необходим для:

получение статуса участника боевых действий (УБД);

установления связи заболевания с защитой Родины во время проведения ВВЭ.

Оформление справки осуществляет воинская часть. В случае если командир не подал необходимые документы в соответствующую комиссию, военнослужащий имеет право самостоятельно инициировать этот процесс в соответствии с требованиями Порядка № 413.

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Как хранить документы и действовать в случае обнаружения ошибок?

Все медицинские и административные документы, полученные во время лечения, рекомендуется хранить в оригиналах и заблаговременно изготовить их копии. В дальнейшем могут понадобиться такие документы:

военно-учетный документ;

первичная медицинская карточка;

выписки из медицинских карт за каждый период стационарного лечения;

справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5 к Приказу МО № 402);

справка о непосредственном участии в боевых действиях (Приложение 6 к Постановлению КМУ № 413);

выписка из учетной документации (Форма 12).

Если в документах обнаружены ошибки — например, неправильная дата, неполный диагноз или некорректно указанные обстоятельства происшествия — их следует исправить через медицинское учреждение, воинскую часть или ТЦК еще до подачи документов на ВВК, ЭКОПФЛ или оформления выплат. Внесение изменений после подачи документов также возможно, однако такая процедура обычно занимает больше времени.

В случаях, когда на момент установления причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания необходимые документы отсутствовали, но позже появились, можно обратиться в штатную ВВК с заявлением о повторном установлении причинной связи, приложив к нему соответствующие документы.

Обжалование решения ВВК

Если военнослужащий не согласен с решением ВВК, в частности относительно определенной причинной связи, он имеет право обжаловать постановление в ВВК высшего уровня или обратиться в суд. Срок подачи жалобы составляет 30 дней с момента принятия решения.

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К слову, Верховный Суд подтвердил, что военным могут отказать в выплате 100 тыс. грн за ранение из-за отсутствия надлежащих документов или нарушения дисциплины. Согласно решению по делу № 240/4897/24, для получения средств обязательно нужно иметь заключение ВВК о том, что ранение является тяжелым и связано с защитой Родины, а также справку об обстоятельствах травмы (приложение 5 к приказу № 402), которую выдает командир части. Кроме того, выплаты гарантируются только в случае соблюдения воинской дисциплины: в случае СОЧ после лечения начисление денежного довольствия приостанавливается до момента возвращения.

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