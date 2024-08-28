Все о мобилизации в сентябре: для украинцев подготовили много изменений

С продолжением военного положения в Украине до 9 ноября 2024 года вопрос мобилизации остается актуальным. В сентябре вступают в силу несколько важных изменений в военном учете, отсрочках и порядке призыва.

Верховная Рада Украины приняла решение о продлении военного положения и мобилизации до 9 ноября 2024 года. В связи с этим вопросы отсрочок, обновления данных и потенциальных штрафов становятся все более актуальными для украинцев. Особенно остро этот вопрос возникает с началом нового учебного года, когда военный учет приобретает особое значение как для студентов, так и для абитуриентов.

О том, какие изменения в мобилизации будут в сентябре 2024 года — читайте на ТСН.ua.

Военный учет для студентов и абитуриентов

С началом учебного года многие абитуриенты вынуждены переезжать в другие города для поступления в высшие учебные заведения. Начальник отдела военного учета Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки Любомир Хомицкий дал важные разъяснения по этому вопросу.

По его словам, в случае переезда в другой город для обучения, обращаться в местный территориальный центр комплектования (ТЦК) не обязательно. Военный учет необходимо поддерживать только по месту официальной регистрации. Однако, если лицо меняет место жительства и приобретает статус внутренне перемещенного лица, тогда следует обратиться в районный ТЦК для постановки на военный учет по новому месту жительства.

Хомицкий также отметил, что вопросы трудоустройства и обучения регулируются непосредственно руководителями соответствующих учреждений и не нуждаются в отдельном обращении в ТЦК.

Ответственность для 16-летних, не вставших на учет

В Украине каждый 16-летний парень обязан стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Закон предусматривает, что за невыполнение этой обязанности родители или опекуны могут быть оштрафованы.

Следует отметить, что отсутствие на учете в 16 лет не препятствует выезду за границу. Однако ситуация изменится по достижении совершеннолетия.

Для постановки на учет необходимо обратиться в ТЦК и СП и пройти медицинское освидетельствование. Согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 года часть граждан будут ставить на учет автоматически при оформлении паспорта. Это касается мужчин в возрасте от 16 до 25 лет, получающих паспорт. Их автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), даже если они проживают за границей и оформляют паспорт в украинских представительствах.

Изменения в правилах предоставления отсрочки

В августе 2024 года Верховная Рада утвердила новый законопроект, обновляющий правила отсрочки от мобилизации. Теперь мужчины, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести во время войны, имеют право на отсрочку. Этот законопроект получил поддержку 310 депутатов.

Раньше отсрочка предоставлялась только в случае гибели или исчезновения полнородных родственников, в то время как неполнородные братья или сестры не учитывались. Новые правила устраняют эту несправедливость.

Однако некоторые категории граждан потеряли право на отсрочку:

студенты и аспиранты заочной и вечерней формы обучения;

лица, получающие второе или третье высшее образование;

родители с долгами по алиментам;

лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав и не является умершей или пропавшей без вести;

несколько категорий мужчин, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;

работники Министерства обороны;

лица, признанные "ограниченно пригодными" после отмены этой категории;

мужчины, которые получили свидетельства об инвалидности после 24 февраля 2022 года и должны повторно пройти медицинское освидетельствование.

Указанные категории могут быть мобилизованы уже в сентябре 2024 года.

Новые правила мобилизации для лиц, ухаживающих за больными родственниками

Министерство социальной политики Украины внедрило новое постановление, согласно которому лица, ухаживающие за больными родственниками или лицами с инвалидностью, не должны больше предоставлять документы, подтверждающие отсутствие других трудоспособных членов семьи. Теперь такие данные будут проверяться с помощью государственных реестров.

Также отменена необходимость подтверждения факта ухаживания для военнообязанных, имеющих родителей с инвалидностью I или II группы. Теперь для получения акта о постоянном уходе достаточно подать заявление в органы местного самоуправления. Решение будет принято в течение 10 календарных дней.

Новые повестки: форма и способы вручения

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, теперь возможно вручение повесток не только по месту жительства или в общественных местах, но и заказным письмом с описанием содержимого. Повестка будет считаться полученной даже если военнообязанный не получил ее.

16 августа 2024 Кабинет Министров Украины утвердил новые правила для призыва на военную службу во время мобилизации. Теперь повестки могут быть распечатаны на специальном бланке или сформированы через Единый государственный реестр призывников. Независимо от способа оформления, все повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Руководитель ТЦК должен подтвердить их подписью и гербовой печатью.

Новые повестки, сформированные через реестр, будут иметь квалифицированную электронную подпись и QR-код для проверки действительности. Если резервист или военнообязанный обновил свои данные по истечении 60 дней для уточнения, повестка может быть отправлена на новый адрес.

Система "Резерв+": какие данные будут внесены

Правительство Украины утвердило экспериментальный проект, предусматривающий автоматическую верификацию и проверку данных призывников, военнообязанных и резервистов. Благодаря новой интеграции между Единым демографическим реестром, системой Государственной миграционной службы и платформой "Оберег", данные будут обрабатываться через систему "Трембита".

Вследствие этих изменений реестр военнообязанных теперь будет включать расширенный перечень сведений о мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет и до 60 лет, включая цифровое изображение лица, паспортные данные, информацию о гражданстве, данные о выезде за границу и другие важные сведения.

Мобилизация мужчин до 25 лет

Согласно действующему законодательству возрастной порог для мобилизации снижен с 27 до 25 лет. Однако есть исключения, при которых младшие мужчины могут быть мобилизованы:

если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

если мужчина окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру, получив соответствующую специальность.

Мобилизация пенсионеров правоохранительных органов

Глава подкомитета по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады Федор Вениславский отметил, что нет никаких ограничений по мобилизации пенсионеров правоохранительных органов. Они переводятся со специального учета на общий военный учет.

Вениславский уточнил, что если пенсионер-полицейский признан годным к военной службе по состоянию здоровья, он подлежит мобилизации на общих основаниях.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин также подтвердил, что государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

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