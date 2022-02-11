Все о сахарозаменителях: какие выбрать, какой от них вред и почему иногда лучше съесть кусочек торта

Сегодня многие пытаются разобраться в своей тяге к сладкому и прекратить употреблять чрезмерное количество сахара. Часто, чтобы зависимость от сладостей пережить легче, используют сахарозаменители. Да действительно ли они так полезны и какие лучше выбрать, читайте в материале ТСН.ua.
Как рассказала в своем Instagram эндокринолог Екатерина Григорьева, она не рекомендует использовать сахарозаменители вообще. Ведь здоровый человек получает достаточное количество углеводов из овощей, ягод, фруктов, зелени, орехов и безглютеновых злаков. А если есть хроническое воспаление, нарушение углеводного обмена, плохое состояние микробиома, тогда сахарозаменители даже ухудшают состояние. Однако, по словам эндокринолога, "именно в этот период люди решают завязать с сахаром и часто переключаются на сахарозаменители" и наносят вред своему здоровью.
Сахарозаменители: можно ли все-таки выбрать?
Если вы не можете преодолеть свою тягу к сладкому и нужно временно перейти на сахарозаменители, Екатерина советует обратить внимание на стевию или эритрит.
Но этого не следует делать на долгосрочные сроки. Как только вы сможете разобраться в чем проблема (психологическая или биохимическая тяга), лучше сразу прекратить употребление не только сахара, но и его заменителей.
Сахарозаменители и их опасность
- Сахарозаменитель взаимодействует с вашими рецепторами, отвечающими за появление сладкого вкуса, поддерживая вредную тягу к сладостям. Потому лучше не обманывать свои рецепторы, а поработать с профессионалом, например, с психологом.
- В человеческом организме рецепторы сладкого существуют не только во рту, но и в желудке, жировой ткани, мозге, поджелудочной железе. Когда сахарозаменитель стимулирует их, например, в желудке, усиливается аппетит и вырабатывается гормон голода. А когда сахарозаменитель оказывает влияние на гормоны в поджелудочной железе, выделяется инсулин.
- Часть сахарозаменителей вызывает чрезмерный бактериальный рост и увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний.
- Сорбит, эритрит, ксилит и другие сахарозаменители вызывают диарею, их также запрещается употреблять при желчнокаменной болезни, ведь они усиливают отток желчи.
- Из-за сахарозаменителей может нарушаться синтез серотонина и дофамина.
- А еще появляются аллергические реакции.
Эндокринолог считает, что лучше иногда позволить себе кусочек торта, чем каждый день употреблять сахарозаменители.