Все о скандале с Колесником и ТЦК: детали драки, последствия для футболиста и кто встал на его защиту

Скандал с футболистом Даниилом Колесником и избиением военнослужащего ТЦК и СП / © ТСН

Футболист ковалевского «Колос-2» Даниил Колесник попал в громкий скандал после избиения военнослужащего ТЦК и СП в Киевской области. Спортсмена уже уволили из клуба и задержала полиция. В то же время звезды украинского футбола стали на его защиту, заявляя, что Колесник вступился за отца троих детей. Заметим, что это не первая драка с участием этого футболиста.

Все об этом скандале вокруг Колесника читайте на ТСН.ua.

Видео скандала между Колесником и ТЦК

17 февраля в соцсетях появилось видео скандала между Колесником, военным ТЦК и полицейским. Соответствующий ролик футболист выложил на собственной Instagram-странице. На видео видно, как спортсмен обзывал полицейского «мусором», спрашивал у военного, есть ли у того трое детей. А еще на кадрах слышно, как спутница Колесника нецензурно ругалась в адрес военных и правоохранителей. На ролике также зафиксировано, как футболист наносит удар работнику ТЦК.

Впоследствии 24-летний игрок «Колоса-2» удалил видео и закрыл свою страницу. Однако инцидент уже получил широкую огласку.

Реакция ТЦК на скандал с Колесником

В Киевском областном ТЦК и СП почти сразу отреагировали на инцидент. Там отметили, что поведение Колесника резко контрастирует с поступками украинских спортсменов, которые защищают честь страны на международной арене.

«Футболист решил, что поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему разрешено все и даже бить военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войска. Чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицита личного состава. Более того, Колесник начал хвастаться фактом избиения на своей странице в Instagram, где также хвастается своей беззаботной жизнью», — говорится в заявлении ТЦК.

Там добавила, что по своим антропометрическим данным футболист вполне подходит для службы в Десантно-штурмовых войсках.

«А почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом?» — указано в заявлении.

«Пока такие украинские спортсмены как Владислав Гераскевич участвуют в Олимпийских Играх и ценой дисквалификации несут миру правду о войне и преступлениях рф в Украине, другие, находясь дома, прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе устраивать с ними драки, потакая врагу. А одна из главных целей рф — это срыв мобилизации», — резюмировали в ТЦК.

Колесника уволили из команды «Колос-2»

В тот же день футбольный клуб «Колос» и его президент Андрей Засуха попросили прощения у украинцев и в частности у военных из-за инцидента с участием Колесника и сотрудника ТЦК.

«На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня (17 февраля — ред.) он будет уволен из команды «Колос-2». ФК «Колос» принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо, против кого оно направлено, а тем более — против украинских военных», — говорится в заявлении клуба.

Там добавили, что с первых дней полномасштабной войны «Колос» системно поддерживает украинских военных и помощь им остается принципиальным и неизменным приоритетом клуба.

Часть футбольного сообщества поддержала Колесника

В то же время часть футбольного сообщества поддержала своего коллегу. Так, слова поддержки Колеснику в своем видеообращении озвучил бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев. Спортсмен заявил, что Колесник поступил правильно.

«Даня, я тебя поддерживаю полностью, ты поступил правильно. Ты вступился, в первую очередь, за человека, у которого трое детей. А эти ТЦКшники, даже не разбираясь, хватают людей и пихают их в бусики. Почему им разрешено бить людей, а то, что ты ударил, тебя выгоняют из команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты был в Тростянце, Сумская область. Как ты вывозил людей оттуда. Ты полный красавец», — высказался Алиев.

Он также призвал владельца клуба Андрея Засуху «разобраться в ситуации».

«Засуха, ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы — выгонять человека или нет», — сказал футболист.

Поддержал Колесника также экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Он назвал поступок спортсмена достойным и человечным. Милевский рассказал в Instagram-сторис, что Колесник стремился защитить мужчину-отца троих детей, против которого была применена сила.

«Честно говоря, красавец. Вообще вопросов никаких нет. То, что ты вступился за своего соседа, у которого трое детей — это по-мужски, это по-человечески. Был в оккупации, помогал вывозить людей, помогал с хлебом. Ты настоящий и обычный пацан», — сказал легенда «Динамо».

Он также призвал Засуху пересмотреть решение об увольнении Колесника.

«А руководству „Колоса“, Засухе, хочу пожелать разобраться, б**ть в ситуации до конца. И не делать таких никчемных выводов. Ладно? Просто разберитесь в ситуации. Даня, красавчик, честно. От души. Слава Украине, братан», — сказал Милевский.

Сам экс-игрок «Колоса-2» инцидент не комментирует

Сам Колесник инцидент с работником ТЦК не комментирует. Но в то же время он, очевидно, «почистил» свой Instagram. Его профиль сейчас пустой, а на главном фото — сплошное черное изображение.

Вид Instagram-страницы Даниила Колесника

Полиция задержала Колесника и открыла дело

Полиция Киевской области 18 февраля сообщила о задержании Колесника и раскрыла подробности инцидента с футболистом и военным ТЦК. Имени спортсмена правоохранители не назвали, однако из контекста понятно, что речь идет именно об экс-игроке «Колоса-2»

В полиции указали, что в селе Святопетровское Бучанского района во время конфликта местный житель ударил кулаком в лицо работника ТЦК, когда тот выполнял служебные обязанности.

«Мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После злоумышленник намеренно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения», — говорится в заявлении областной полиции.

Задержанный Даниил Колесник / © Национальная полиция Украины

Полицейские установили причастного к нападению 24-летнего мужчину и задержали его. Следователи начали досудебное расследование по статье «Умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу». Такое преступление наказывается от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

История, как Колесник побил россиян

Напомним, что это не первая драка с участием Колесника. Но в прошлый раз под его кулак попали россияне.

Так, 13 февраля 2023 года в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием футболистов закарпатского «Миная» и ярославского «Шинника». Колесник на тот момент был нападающим «Миная».

Как рассказывал тогда футболист, его команду заселили в отель 8 февраля, а уже потом, 14 февраля, туда заехала российская команда. Конфликт возник после того, как Колесник встал на защиту уборщицы отеля, к которой приставал российский футболист навеселе.

«Мы увидели, как он разговаривает с работницей отеля, как он вел себя. Он пошел в женскую уборную, сделал там очень грязные дела (его стошнило — ред.) и заставлял ее убирать. И меня это очень взбесило, и я ему говорю: „Давай, иди-ка сюда, я тебе сейчас разъясню на твоем языке“, — рассказывал нападающий.

Он также отметил, что вместе с футболистом «Шинника» находился также нетрезвый то ли тренер, то ли помощник.

«После чего мы с ним, скажем так, не только поговорили, он убежал, мы с ребятами продолжили сидеть в лобби. Позже спустились уже с ним 6-7 человек из его же команды на разборки с нами. Но сразу вмешались работники отеля и охрана, начали нас разнимать. Россиянин начал снова агрессивно себя вести, однако команда его забрала, они сели в лифт и потом начали выкрикивать оскорбления и провокационные фразы. И это ребят спровоцировало«, — рассказывал игрок „Миная“.

По его словам, именно поэтому началась драка.

«Я считаю, что таким людям, хотя их трудно назвать людьми, не место за пределами своего государства», — отмечал Колесник.