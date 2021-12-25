Все, что нужно знать про военный учет женщин / Елена Зеленская/Facebook

Все о том, как стать на военный учет женщинам: какие документы нужны, когда, где, какие штрафы

Все о том, как стать на военный учет женщинам: какие документы нужны, когда, где, какие штрафы

17 декабря 2021 вступил в силу приказ Министерства обороны (от 11 октября), в котором утвердили перечень профессий, представительниц которых женщин будут брать на учет военнообязанных. Какие профессии вошли в этот перечень, какие существуют ограничения, список документов и штрафы — все это в материале ТСН.ua.

До конца 2022 года женщины определенных профессий должны встать на военный учет. Об этом во время специальной пресс-конференции, которая была проведена в Киеве, сообщили представители Министерства обороны.

Соответствующий приказ Минобороны (от 11 октября) вступил в силу 17 декабря. В нем представлен перечень всех профессий, представительницы которых должны стать на учет военнообязанных до 2023 года. Взятие на военный учет коснется женщин в возрасте от 18 до 60 лет. За невыполнение данной нормы будут штрафовать. Приказ был издан во исполнение изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" (от 30 марта 2021).

Что означает военный учет?

Кто такие военообязанные? Отвечает Ганна Маляр в своем Facebook

Военный учет - это не военная служба, - отмечает во время пресс-конференции Ярослав Горбач, начальник управления персонала командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Также он добавил, что некоторые женщины уже давно состоят на таком учете. Среди них окончившие военную кафедру работают медиками или служили по контракту.

Если женщина стала на военный учет, то при объявлении военного положения или мобилизации ее могут призвать на службу. Но все это происходит только с согласия самой военнообязанной.

В законе "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанными называются те лица, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период (военное положение или мобилизация) или для выполнения определенных работ, которые необходимы для обеспечение обороны страны.

В законе говорится, что "женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами". Следует отметить, что в военное время военнообязанные не имеют права покидать страну.

Каков список профессий для взятия на военный учет женщин?

Военнообязанные женщины: какие профессии есть в списке? / УНИАН

В изменениях в закон "О воинской обязанности и военной службе" говорится: "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных”.

На сегодняшний день в список профессий входят врачи, музыканты, программисты, социальные работники, журналисты, юристы, работники ресторанов и гостиниц, делопроизводители, бухгалтеры, рекламщики и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Новость крайне возмутила общество, после чего 23 декабря председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что у него состоялось специальное совещание с министром обороны Алексеем Резниковым, на котором они решили пересмотреть перечень и уменьшить его, ведь там есть профессии, которые действительно не понадобятся вооруженным силам и другим военным формированиям”.

Если женщина не работает, ей нужно становиться на учет?

На этот вопрос в эфире Украинского радио ответила юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева. В списке профессий по приказу Минобороны предусмотрено два варианта: наличие профессии или соответствующей образовательной специализации. Из этого следует: если женщина не работает или работает как ФЛП или домохозяйка, но имеет диплом с соответствующей специальностью, она должна стать на военный учет.

Как женщине стать на учет?

Для взятия на учет военнообязанных нужно пройти всего несколько шагов:

военнообязанная женщина должна найти свою профессию или специальность в перечне, утвержденном Министерством обороны (можно позвонить в территориальный центр комплектования по месту регистрации);

далее следует уведомить своего работодателя об обязанности встать на учет;

собрать все необходимые документы;

пройти медицинское освидетельствование и добавить в пакет документов заключение военно-врачебной комиссии;

предоставить собранные документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации местожительства для взятия на военный учет.

Какие документы нужны?

Заявление о взятии на военный учет, предоставляемый ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

Идентификационный код, паспорт-книжечка или ID-карта.

Фотография 3*4.

Свидетельство о рождении детей (документы на попечение, если женщина занимается ребенком, недееспособным лицом, инвалидом).

Документ о получении специальности/профессии.

Решения военно-врачебной комиссии о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время (оформляются в ТЦК и СП).

Планируется добавить в перечень документов справку с места работы. Об этом сообщил во время пресс-конференции Валерий Куценко, военный комиссар Киевского областного ТЦК и СП полковник. И объяснил, что "тогда начальником центра комплектования по месту регистрации будет решение, подлежите ли вы учету или нет".

Можно ли стать на учет онлайн и не по месту прописки?

1). Возможность встать на военный учет онлайн планируется, но данный вопрос еще не решен.

По словам советницы заместителя министра обороны Натальи Воронковой, если будет такая возможность с точки зрения безопасности, то на учет военнообязанные женщины, возраст и профессия которых подходит для этого, смогут стать онлайн. Однако на самой пресс-конференции о представлении документов электронно не упоминали.

2). Скорее всего, не нужно будет ехать в свое место регистрации для того, чтобы физически стать на военный учет.

"Если вы родом из Закарпатья, но проживаете в Киеве, то можете встать на учет в Киевском центре комплектования", - сказали в Минобороны.

Какие штрафы за невыполнение закона "О воинской обязанности и военной службе"?

Какие штрафы за невыполнение закона "О воинской обязанности и военной службе"? / pixabay.com

С 2023 года организации, предприятия и учреждения, независимо от формы собственности, должны будут проконтролировать, чтобы их работницы определенных профессий встали на военный учет. Тогда же при приеме на работу работодатель должен проверять документы о взятии на учет.

ФЛП (если не является руководителем предприятия) не должен контролировать военный учет своих работниц. Всю ответственность в этом случае возлагают на самих работниц. "Физическое лицо-предприниматель такого учета не ведет, и если он не является руководителем предприятия, то эта ответственность возлагается на лиц, работающих с ним", - сказал Ярослав Горбач, начальник управления персонала командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

С 2023 года, если женщина, профессия которой входит в список, не стала на военный учет, а организация, учреждение или предприятие не проконтролировало этот процесс, будут выплачиваться штрафы. В Минобороны пока воздерживаются от точных прогнозов, поэтому есть разные варианты по размеру штрафов.

По словам бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, для женщин, которые не станут на военный учет, сумма штрафа может составить 850-1700 гривен, а для предприятий, учреждений или организаций, а также работодателей, которые примут на работу женщину без таких документов, штраф может составлять 5100–8500 гривен.

Валерий Куценко, глава Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки, после пресс-конференции сообщил журналистам, что женщин с 2023 года будут штрафовать от 850 гривен. А предприятиям будут грозить штрафы от 5500 гривен.

Ответы на вопросы о призыве женщин в случае очередной мобилизации

Ответы на вопросы о призыве женщин в случае очередной мобилизации / Елена Зеленская/Facebook

Будут ли призывать женщин при проведении очередной частичной мобилизации в Украине?

Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" устанавливается воинская обязанность и его содержание, а Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" установлен порядок призыва на военную службу, в том числе и женщин. Призывать женщин на военную службу во время мобилизации возможно только при появлении такой потребности и наличии определенных должностей, на которых будут содержаться военнослужащие с соответствующими специальностями.

Какие категории женщин могут подпадать под частичную мобилизацию?

Призыв на военную службу возможен для таких категорий женщин:

гражданки Украины;

состоят в военных комиссариатах на военном учете; получили документ от военно-врачебной комиссии о том, что они пригодны для прохождения военной службы по состоянию своего здоровья;

проходили ранее военную службу, где получили военно-учетные специальности;

имеют соответствующее образование или специальности, хотя и не проходили военную службу;

не имеют права получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации (Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Кто может получить отсрочку от призыва военной службы во время мобилизации?

На военную службу при мобилизации согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) не подлежат призыву следующие категории:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

признаны в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины, на содержании которых находятся дети до 16 лет (такие женщины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися, согласно законодательству Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

А также не подлежат призыву аспиранты, студенты, обучающиеся на дневной форме обучения.

Могут ли призываться на военную службу во время третьей очереди частичной мобилизации женщины, которые являются матерями одного или нескольких детей, опекунами инвалидов, недееспособных лиц или единственными кормильцами в семье?

Призову на военную службу не подлежат:

усыновители;

опекуны;

попечители;

приемные родители;

родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Такие женщины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства.

Если женщина подверглась третьей частичной мобилизации, где она будет проходить военную службу?

Большинство военнообязанных женщин, подпадающих под третью очередь частичной мобилизации, будут проходить военную службу на разных медицинских должностях (врач, санинструктор) или в подразделениях связи и логистики.

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