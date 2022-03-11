Все о женах и семьях народных любимцев: Арестовича, Кима, Зеленского

Какое время, такие и кумиры. Пока украинцы во время войны вдохновляются примером Алексея Арестовича и Виталия Кима, а также гордятся президентом Владимиром Зеленским, мы собрали для вас информацию о семьях политиков, которые стали народными любимцами.

Война, которую Россия развязала на территории Украины 24 февраля 2022 года, длится уже больше двух недель. За это время многие политики стали популярнее голливудских звезд, а их обращения ждет у экранов с большой надеждой каждый украинец. Мы решили рассказать вам о семьях народных героев подробнее.

Владимир Зеленский и первая леди Елена

Владимир и Елена Зеленские / Instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский с первого дня войны демонстрировал украинцам стойкость духа и веру в нашу победу. Сегодня доверие к Зеленскому у украинского народа просто невероятное. Если раньше его могли критиковать, то сегодня вся Украина стала Владимира Александровича поддерживать и уважать.

Владимир и Елена Зеленские / Instagram Елены Зеленской

Плечо к плечу к президенту стоит и его супруга Елена Зеленская. Первая леди активно в соцсетях рассказывает о войне в Украине всему мировому сообществу и всячески помогает украинцам в борьбе. Супруги растят двоих детей: дочь Александру и сына Кирилла.

Алексей Арестович и его супруга Анастасия

Советника президента Украины Алексей Арестовича знают уже все. Именно его называют главным "успокоительным" для граждан во время войны и новым секс-символом украинских женщин.

Алексей Арестович с женой Анастасией и дочерью / facebook.com/alexey.arestovich

С 2015 года Алексей женат на Анастасии Арестович, супруга политика - директор по развитию одного из украинских издательств. У пары есть двое общих детей (дочь и сын), а также у Арестовича есть дочь от первого брака. Редкие совместные снимки пары мы нашли на Facebook политика.

Алексей Арестович с женой Анастасией / facebook.com/alexey.arestovich

Виталий Ким и его супруга Юлия

Губернатор Николаевской области Виталий Ким вдохновляет украинцев своим оптимизмом и верой в скорую победу в войне.

Виталий Ким с семьей / facebook.com/VitaliiKimODA

Недавно Кима навещал музыкант Святослав Вакарчук: "Большая честь знать этого голливудского актера, говорят, что Чак Норрис звонит вам за советом. Николаев - это не просто город-герой, это один из самых смелых городов в мире сейчас. Большая честь здесь быть и поддерживать всех! Правда за нами, мы победим!" – сказал Вакарчук при встрече Киму.

Виталий Ким с семьей / facebook.com/VitaliiKimODA

О семье Виталия известно то, что он давно женат, супругу зовут Юлия, пара воспитывает троих детей: дочерей Евгению и Александру, а также сына Руслана.

Виталий Кличко и его супруга Наталья

Виталий и Наталия Кличко / Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко ежедневно информирует киевлян о делах в столице. Бывший спортсмен, боксер, женат с 1996 года на Наталье Кличко. Супруга мэра находится в Гамбурге, там она посещает митинги и информирует европейцев о ситуации в Украине. Недавно Наталья исполнила Гимн Украины на одном из таких митингов. В Германии супруга Кличко развивает певческую карьеру. У пары трое детей: двое сыновей и дочь.

Михаил Федоров и его супруга Анастасия

Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров - один из самых молодых политиков, ему сейчас 31 год. Уже 7 лет он женат на дизайнере Анастасии. Супруги воспитывают дочь Марию.

Михаил Федоров с женой Анастасией / instagram.com/fedorova.an

Анастасия была студенткой Запорожского национального университета, в этом же вузе учился и сам Михаил. Женщина имеет диплом в области иностранной филологии. Федоров - создатель диджитал-агентства Smmstudio, является выпускником Запорожского национального университета, имеет диплом факультета социологии и управления.

Михаил Федоров с женой Анастасией / instagram.com/fedorova.an

Анастасия Федорова сейчас ведет Telegram-канал UkraineNow, где на английском и других иностранных языках информирует о событиях в Украине.

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