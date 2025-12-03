Все об убийстве сына заммэра Харькова в Вене: сожженное авто, мотив и задержание подозреваемых

В Вене сожгли в авто 21-летнего украинца Даниила Кузьмина

В конце ноября в Вене убили 21-летнего украинца Даниила Кузьмина — сына заместителя мэра Харькова Сергей Кузьмина. Тело парня с признаками насильственной смерти нашли в сгоревшем авто. Убийство могло иметь финансовые мотивы, ведь с криптокошелька жертвы была снята значительная сумма. Полиция уже задерживала двух подозреваемых в преступлении.

Все, что известно об убийстве украинца в Вене, читайте на ТСН.ua.

Детали об убийстве украинца в Вене

На прошлой неделе австрийское издание krone.at сообщило, что в ночь на 27 ноября в Вене в районе Донауштадт обнаружили сгоревший автомобиль с телом молодого человека на заднем сиденье. Прохожие заметили охваченный огнем черный Mercedes с украинскими номерами и вызвали экстренные службы. Как выяснилось впоследствии, авто принадлежало семье жертвы. Когда пожарные и полиция прибыли на место происшествия, автомобиль уже полностью выгорел. В салоне, на заднем сиденье, нашли тело 21-летнего мужчины.

Эксперты быстро исключили техническую неисправность или аварию как причину пожара. Еще одной зацепкой стала расплавленная канистра на заднем сиденье, пахнущая бензином, хотя автомобиль был дизельным. Это подтвердило версию об умышленном убийстве.

Охваченный огнем Mercedes, в котором потом нашли тело украинца / © Фото из открытых источников

Издание APA со ссылкой на Гергарда Винклера из Уголовного управления Вены сообщило, что проведенное в тот же день вскрытие показало значительные ожоги — «примерно 80% тела было поражено». Кроме того, были обнаружены «признаки массивного тупого насилия», в частности травмы головы и поврежденные зубы в области рта. Следов вдыхания копоти в легких не обнаружили. Поэтому, вероятно, на момент пожара парень уже был мертв из-за тяжелых травм головы или прожил еще совсем недолго и умер от теплового шока.

Полиция подчеркнула: «вскрытие показало — жертва умерла насильственной смертью». Автомобиль был подожжен намеренно, на нем обнаружили следы использования ускорителя горения. Одна из версий, которые рассматриваются, — мужчину избили, а затем поместили в авто, чтобы скрыть следы преступления.

Убитый в Вене украинец — сын заместителя мэра Харькова

По данным СМИ, в частности «Суспильного» и журналиста Юрия Николова, убитым в Вене украинцем оказался Даниил Кузьмин — сын заместителя мэра Харькова Сергей Кузьмина.

«21-летнего Даниила Кузьмина, сына заммера Харькова, нашли в Вене убитым и сожженным в его „мерседесе“. Его криптокошельки кто-то почистил«, — написал Николов на своей Facebook-странице, однако впоследствии удалил свое сообщение.

«Суспильне» сообщило, что мэр Харькова Игорь Терехов отказался от комментариев об убийстве парня, сказав, что это личная история Кузьмина.

«Это вопрос, который касается лично его. Я не буду отвечать на эти вопросы совсем. Это человеческая трагедия», — ответил Терехов.

По данным APA, семья 21-летнего украинца накануне заявила о его исчезновении, поскольку он неожиданно прекратил выходить на связь. Следователи также установили, что вечером перед пожаром произошел конфликт в подземном паркинге отеля в венском районе Леопольдштадт. Была свидетельница, которая слышала шум, а на лестничной клетке нашли капли крови. Просмотр видеозаписей показал жертву вместе с 19-летним украинцем, которого быстро идентифицировали как студента того же университета.

2 декабря в базе МВД Украины появилась карточка о розыске Даниила Сергеевича Кузьмина, который исчез 25 ноября 2025 года в Вене. В розыск его объявил Холодногорский отдел полиции Харьковщины как сына заместителя городского головы.

Карточка о розыске Даниила Кузьмина на сайте МВД Украины

Задержание подозреваемых в убийстве

2 декабря издание APA сообщило, что уже 29 октября в Украине были задержаны двое подозреваемых в убийстве 21-летнего украинца. Личности 19-летнего и 45-летнего мужчин были быстро установлены.

По словам Гергарда Винклера из Уголовного управления Вены, убийство парня могло быть связано с финансовыми мотивами — из его криптокошелька исчезла значительная сумма. Винклер также сообщил, что во время задержания подозреваемых украинские правоохранители изъяли «очень значительные суммы в долларах».

«Поэтому на данный момент мы можем исключить политический мотив», — добавил представитель Уголовного управления Вены.

Известно, что погибший учился в том же университете, что и младший подозреваемый, однако венская полиция не раскрывает деталей о его личности.

Также отмечается, что украинских подозреваемых не будут передавать Австрии. Украинская сторона попросила передать ей уголовное производство. По словам Винклера, сейчас планируется именно так и поступить: «Это означает, что в Украине будет проводиться расследование в отношении установленных нами подозреваемых».

Ордер на арест 19-летнего подозреваемого был выдан прокуратурой Вены, а через Европол информацию передали украинским следователям. Установлено, что уже на следующий день после преступления в 9:07 этот фигурант вместе с 45-летним мужчиной въехали в Украину. Кроме того, подтверждено, что второй подозреваемый причастен как к конфликту на парковке, так и к покупке бензина, поэтому в отношении него также объявили международный розыск.

«Обоих подозреваемых в субботу поздно вечером задержали украинские полицейские», — сообщил Винклер.

Пока неизвестно, давали ли они показания и признают ли свою вину.