Все обещанные танки Challenger 2 уже находятся в Украине — министр обороны Британии Уоллес

Великобритания уже передала Украине все обещавшие танки Challenger 2.

Об этом 11 мая сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес в парламенте.

"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну... они все находятся в стране. На них провели обучение и здесь (в Британии. — ред.), и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", – рассказал Уоллес.

Танк Challenger 2 / Фото: Википедия

Напомним, в марте в Украину от Британии прибыли первые танки Challenger2. Тогда министр обороны Алексей Резников проехался на первом таком танке и сообщил, что скоро "эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач".

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