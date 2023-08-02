"Все очень странно": оккупант жалуется, что еды уже не хватает

Оккупанты продолжают удивляться, почему же руководству плевать на них.

Так, военный вражеской армии сообщил, что есть серьезная проблема с питанием. Завтрак для россиян, пришедших убивать украинцев, уже стал роскошью.

Об этом стало известно из перехвата, опубликованного ГУР МО.

Оккупант жалуется, что продуктов не хватает

Что рассказал оккупант

"Уже продуктов нет, завтрака уже практически не было. Обед – я не знаю", – констатировал боец "второй армии мира".

Как отмечает кафир, с командиром взвода обеспечения говорили по телефону. Но его поставят всего 10 числа.

"А кто сейчас? Сейчас уже и полигон не выполняет ничего, и мы ж... Все очень странно", – жалуется военный.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор кафира, который пожаловался на пренебрежительное отношение руководства. По его словам, социальных выплат нет. Выводов никаких не делается, говорит военный, звучат только красивые слова.

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