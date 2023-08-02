Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Все очень странно": оккупант жалуется, что еды уже не хватает

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1091
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Все очень странно": оккупант жалуется, что еды уже не хватает

Скриншот с видео

Оккупанты продолжают удивляться, почему же руководству плевать на них.

Так, военный вражеской армии сообщил, что есть серьезная проблема с питанием. Завтрак для россиян, пришедших убивать украинцев, уже стал роскошью.

Об этом стало известно из перехвата, опубликованного ГУР МО.

Оккупант жалуется, что продуктов не хватает

Оккупант жалуется, что продуктов не хватает

Что рассказал оккупант

"Уже продуктов нет, завтрака уже практически не было. Обед – я не знаю", – констатировал боец "второй армии мира".

Как отмечает кафир, с командиром взвода обеспечения говорили по телефону. Но его поставят всего 10 числа.

"А кто сейчас? Сейчас уже и полигон не выполняет ничего, и мы ж... Все очень странно", – жалуется военный.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор кафира, который пожаловался на пренебрежительное отношение руководства. По его словам, социальных выплат нет. Выводов никаких не делается, говорит военный, звучат только красивые слова.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1091
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация