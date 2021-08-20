"Все очень удобно": в Минцифры объяснили, когда и как украинцы смогут получить COVID-сертификат в "Дії"

"Все очень удобно": в Минцифры объяснили, когда и как украинцы смогут получить COVID-сертификат в "Дії"

Евросоюз признал украинские цифровые COVID-сертификаты.

Украинцам станут доступными COVID-сертификаты в "Дії" после того, как Play Маркет и App Store обновят новую версию приложения. После этого украинцы смогут установить "Дію", сгенерировать сертификат и путешествовать с ним в страны ЕС. На технические обновления потребуется несколько дней.

Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.

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"Сегодня в 10 часов мы присоединились к ЕС технически, после того, как было опубликовано решение и теперь мы сможем принимать граждан ЕС, проверять на границе действительность европейских документов. И после того как Play Market и App Store обновит новую версию Дії, после присоединения украинцы смогут установить Дію, сгенерировать ковидный сертификат и путешествовать в европейские страны. Очень важно при планировании путешествия опираться на информацию МИД и Минздрава. Потому что, есть определенные технические вещи, например, приложение обновляется и это может занять например несколько часов, или несколько дней, поэтому нужно еще несколько дней, чтобы все украинцы получили обновленную версию", — сказал Федоров.

Чтобы получить COVID-сертификат нужно:

установить приложение "Дія"

перейти в раздел "Услуги" и подписать электронной подписью (сгенерировать ее).

"Но мы все стараемся делать удобно поэтому не нужно по электронной подписью ходить в госорганы, вы можете сгенерировать ее в Дії. Все очень удобно, нужно только ваше лицо и выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица проверяется с биометрией в реестре, это несколько секунд, вы получаете подпись и сертификат. Поэтому все очень удобно, занимает до минуты и сертификаты будут в вашем смартфоне", — подытожил Михаил Федоров.

Напомним, 19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а поэтому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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Электронные COVID-сертификаты, Интернет и новые услуги в "Дії": интервью с Михаилом Федоровым

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