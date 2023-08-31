"Все ошибки будут исправлены": Верещук объяснила, кто из переселенцев потеряет выплаты

Сегодня 2,6 миллиона человек ежемесячно получают пособие. Однако вскоре некоторые люди потеряют выплаты от государства.

Об этом в эфире телемарафона сказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В прошлом году на выплаты переселенцам выделялось 53 миллиарда гривен, в этом году речь идет о 72 миллиардах гривен. Как акцентирует Верещук, назрела серьезная потребность навести порядок и оправдать такие выплаты.

Кто потеряет выплаты

Следовательно, изменения предусматривают, что право на выплаты лишатся:

люди, которые по определению не являются внутриперемещенными лицами – вернулись в свои дома, проживают в своих постоянных местах жительства, или за границей;

люди, которые в период с июля текущего года (когда начали верификацию) и до 1 сентября (то есть до завтра) приобрели в собственность, например, новый автомобиль, или дом, или квартиру.

"Это значит, что у людей есть средства и наверняка им 2 тысячи гривен от государства ежемесячно не так нужны, как многодетной семье или человеку с инвалидностью", – утверждает Верещук.

На сегодня 109 тысяч человек постоянно находятся за границей, проживают, получают выплаты там и получают выплаты как внутренне перемещенные лица. Кроме того, говорит вице-премьер-министр, почти 10 тысяч оказались в реестрах ЗАГСа как умершие, и до сих пор получают выплаты. Также были обнаружены ошибки в реестре, а именно: когда двое из членов семьи, например, и отец, и мать подали на выплаты тех же детей – таких семей нашли почти 60 тысяч.

"Все эти ошибки будут исправлены. Конечно завтра и в последующие дни могут быть разные ситуации и система может ошибочно кому-то отключить выплаты. Я очень прошу обращаться – 1548, горячая линия. Мы ждем и каждому будем помогать, если были обнаружены ошибки, вернуть выплаты", – подытожила Верещук.

Напомним, в Украине все внутренне перемещенные лица, не зарегистрированные, но фактически проживающие в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию.

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