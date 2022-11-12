"Все остальное — это просто картинки и страшилки": эксперт рассказал, какое оружие РФ является самым опасным для Украины

В Украине Россия использовала практически все, что у нее было лучшее и поставлено на поток

Об этом в интервью рассказал военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его мнению, опасны для Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжалы" на истребителях Миг-31.

"Это действительно опасное оружие, несущее полутонный заряд. Проблема будет, если он будет нести ядерный заряд. Все остальное — это просто картинки и страшилки. Поэтому ни "Сатана", ни объявленные подводные беспилотники, о которых было очень много сказано, ни далекие бомберы, которые они разрабатывают — это то, что не стало в производство, а значит, оно использоваться не будет", — отметил эксперт.

Также эксперт отметил, что самая опасная российская ракета это – С-300. Этого оружия очень много на вооружении РФ. Таких ракет в России произведено от 5 до 7 тысяч штук. Эти ракеты класса "земля-воздух" россияне используют как "земля-земля".

Напомним, что украинский защитник Александр Петлинский установил мировой рекорд по уничтожению бронированной техники из "Джавелина". Из американского ракетного комплекса в день он уничтожил 6 целей. Такого результата не показывал ни один военнослужащий в мире.

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