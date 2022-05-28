"Все остальные там — никто": Зеленский объяснил, почему будет говорить только лично с Путиным

"Все остальные там — никто": Зеленский объяснил, почему будет говорить только лично с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что согласен говорить с Путиным только потому, что все другие политические фигуры в России ничего не решают.

По словам главы государства, он "не горит желанием" разговаривать с Путиным о войне, однако вести переговоры там больше не с кем.

Об этом Зеленский сказал в интервью нидерландскому изданию Nos.

"Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным – ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он поговорную группу поговорить с нами. Все эти люди — они никто, к сожалению", — сказал Зеленский.

Президент готов говорить с Путиным хоть сейчас. В то же время сам Путин будет вынужден сесть за стол переговоров, когда Украина отбросит Россию на позиции 23 февраля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США не верили в Украину, поэтому еще за год до войны предлагали эвакуировать людей и начать рыть окопы.

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