Все по нормам международного права: в ГУР ответили Пескову относительно возвращения "азовцев" в Украину

Украинская сторона не будет разглашать детали и условия возвращения "азовцев".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ответили на упреки пресс-секретари Кремля Дмитрия Пескова о том, что возвращение командиров защитников "Азовстали" якобы является нарушением договоренностей.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что возвращение командиров произошло согласно нормам международного права, сообщает Общественное.

"Все соответствующие действия предприняты с учетом соблюдения интересов украинских военнопленных, освобожденных из плена и обычно с учетом всех необходимых процедур и норм международного права", — сказал Юсов.

Он отметил, что в настоящее время украинская сторона не будет разглашать детали и условия возвращения, однако добавил, что Украина и дальше будет возвращать своих пленных домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле заявили, что Турция вернула командиров защитников "Азовстали" в Украину без согласования этого вопроса с Москвой.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские провоенные ресурсы истерически отреагировали на возвращение командиров защитников "Азовстали" в Украину из Турции и призывают к "освобождению" Стамбула от "неверных".

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