Все — по прогнозу: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине 18 ноября

Холодная и промозглая погода 18 ноября будет доминировать в Украине повсюду.

Об этом рассказала метеорологиня Наталья Диденко.

"В течение дня ожидается максимально от 3° мороза до 4° тепла", — написала метеорологиня.

Фото: Наталья Диденко

По словам Наталки Диденко, сырая погода и низкая температура воздуха в Украине повлекут за собой на дорогах гололедицу.

"А поскольку сейчас рано темнеет, темнота еще и усиливается отключениями тока, то дойти до магазина, театра, метро или освещенного кафе — целое происшествие с балансировкой рук и ног. Осторожно", — предупреждает Диденко.

Мокрый снег будет выпадать в ближайшую ночь на востоке и во многих центральных областях Украины.

Сегодня, 18 ноября, днем мокрый снег ожидается в западных областях, вечером дойдет до Житомирщины и Киевщины.

Погода в Киеве 18 ноября

В Киеве в пятницу будет преимущественно облачно, небольшой мокрый снег вероятный к вечеру.

"Температура воздуха такая противная, 0 или -1°, как раз подстерегает с вирусами и хватает за модные голые лодыжки — переходите уже на кальсоны, термобелье или колготки — пришло их звездное время", — призывает метеорологиня.

В субботу приближатся циклон

В субботу, 19 ноября, к Украине приближается очередной циклон, поэтому украинцев ждет "свежая порция снега", а на востоке и юге — дождь. Везде с сильным ветром.

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается классическая синоптическая ситуация, когда на юго-западе Европы формируются циклоны и сериями перемещаются через нашу территорию.

Каждый последующий циклон по теории перемещается чуть южнее.

Завтра, 18 ноября, в Украине наблюдается небольшая пауза между циклонами.

"А пока не мерзнем, разминаемся на лестнице, используем максимально с пользой световое время суток. И пора уже подумать о двусторонней встрече владельцев электро- и газовых плит: дискуссионно-конструктивные обмены мнений, рецептов, советов, взаимные дружеские визиты. Логотипом клуба могут быть патриотические цвета: голубой газ из газовой плиты и желтая спираль накаливания из электроплиты. Название клуба — по вашему усмотрению", — добавляет Наталья Диденко.

Напомним, как ранее прогнозировала Наталья Диденко, 18 ноября холодная погода доминирует повсюду в Украине. А в Карпатах выпал снег. Морозную температуру зафиксировали на горе Поп Иван.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в Украину вслед за снегопадами придут сильные морозы.

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