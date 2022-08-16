"Все под контролем": Аксенов назвал количество пострадавших в Майском, где детонируют боеприпасы (видео)

В оккупированном Крыму детонируют снаряды в воинской части в селе Майское.

Через это жителей населенных пунктов в радиусе 5 км срочно эвакуируют.

Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Он подтвердил, что на территории воинской части в селе Майское сдетонировали боеприпасы.

"Оцеплена 5-километровая зона вокруг склада, где идет детонация. О причинах происшествия будет говорить Минобороны и следственная комиссия. Пока у нас данные о двух пострадавших: один получил осколочное ранение, еще одного — придавило стеной. Их жизни ничто не угрожает. Сейчас идет выселение людей, которые находятся в 5-километровой зоне. Скорая помощь и правоохранительные органы мобилизованы в достаточном количестве. Все под контролем", — сказал Аксенов.

Напомним, утром, 16 августа в Крыму раздались взрывы, поднялся огромный столб дыма.

Читайте также: