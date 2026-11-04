ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
203
Время на прочтение
2 мин

Все подстанции вокруг Киева повреждены: нардеп объяснил, что будет с графиками отключений

Все ключевые подстанции вокруг Киева были повреждены в результате российских атак. Киев может производить всего 10-15% необходимой электроэнергии.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Вокруг Киева повреждены все ключевые подстанции

Вокруг Киева повреждены все ключевые подстанции / © Associated Press

Российские атаки повредили все ключевые подстанции вокруг Киева. Стабильных графиков отключений света в ближайшее время ждать не стоит.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко в интервью "Телеграфу" .

Он отметил, что последние российские атаки были направлены как на генерирующие мощности по всей Украине, так и на сетевые подстанции, прежде всего Киева. Дестабилизировать ситуацию в Киеве является глобальной политической целью России.

"Киевский регион здесь полностью дефицитный. Мы можем произвести условно 10–15% от того, что нам нужно. А все наши внешние связи перебиты ударами по подстанциям. Все, без исключения, ключевые подстанции вокруг Киева, в киевском кольце, очень серьезно пострадали. Не просто пострадали, а очень серьезно. И атакуются постоянно", — сообщил он.

В частности, Кучеренко отметил перебои в работе столичного метрополитена во время проблем с электроснабжением. Причиной остановок становятся скачки напряжения, из-за которых срабатывает автоматическая защита оборудования, и оно "отрубается".

Депутат пояснил, что при дефиците электроэнергии приоритет придается критической инфраструктуре. В частности, больницам и медицинским учреждениям, имеющим резервные источники питания, позволяющие определенное время работать автономно. Однако для полноценной работы метро такого резерва недостаточно.

"Постоянно будет проблема, будут графики, будут аварийные отключения. Какие именно — никто спрогнозировать не может, потому что это зависит не столько от энергетиков, сколько от мощности российских атак", — добавил Кучеренко.

Ситуация в Киеве — последние новости:

Россия атакует объекты энергетики. В Киеве сложилась сложная ситуация с электроснабжением. С вечера 3 ноября в столице временно остановили трамваи и троллейбусы. Чтобы сберечь пассажирское сообщение, на коммунальные линии выведут дублирующие автобусы.

Также в Киеве время от времени вводят экстренные отключения света. В результате обстрелов в последние дни были повреждены объекты киевского регионального энергоузла.

Из-за российских атак на энергетику объекты «Киевводоканала» остались без электричества. На утро 4 ноября подача воды в столице частично восстановлена. Однако в районах, где нет водоснабжения, бюветы будут подключаться к генераторам.

В среду утром, 4 ноября, российская армия снова атаковала Киев. В частности, в Деснянском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории вблизи частного дома. В Святошинском районе обломки российского дрона упали на территории частного жилого дома, возникло возгорание кровли. В Голосеевском районе загорелись обломки упавшего на открытой территории дрона.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie