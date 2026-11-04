Все подстанции вокруг Киева повреждены: нардеп объяснил, что будет с графиками отключений

Вокруг Киева повреждены все ключевые подстанции / © Associated Press

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Российские атаки повредили все ключевые подстанции вокруг Киева. Стабильных графиков отключений света в ближайшее время ждать не стоит.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко в интервью "Телеграфу" .

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Он отметил, что последние российские атаки были направлены как на генерирующие мощности по всей Украине, так и на сетевые подстанции, прежде всего Киева. Дестабилизировать ситуацию в Киеве является глобальной политической целью России.

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"Киевский регион здесь полностью дефицитный. Мы можем произвести условно 10–15% от того, что нам нужно. А все наши внешние связи перебиты ударами по подстанциям. Все, без исключения, ключевые подстанции вокруг Киева, в киевском кольце, очень серьезно пострадали. Не просто пострадали, а очень серьезно. И атакуются постоянно", — сообщил он.

В частности, Кучеренко отметил перебои в работе столичного метрополитена во время проблем с электроснабжением. Причиной остановок становятся скачки напряжения, из-за которых срабатывает автоматическая защита оборудования, и оно "отрубается".

Депутат пояснил, что при дефиците электроэнергии приоритет придается критической инфраструктуре. В частности, больницам и медицинским учреждениям, имеющим резервные источники питания, позволяющие определенное время работать автономно. Однако для полноценной работы метро такого резерва недостаточно.

"Постоянно будет проблема, будут графики, будут аварийные отключения. Какие именно — никто спрогнозировать не может, потому что это зависит не столько от энергетиков, сколько от мощности российских атак", — добавил Кучеренко.

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Ситуация в Киеве — последние новости:

Россия атакует объекты энергетики. В Киеве сложилась сложная ситуация с электроснабжением. С вечера 3 ноября в столице временно остановили трамваи и троллейбусы. Чтобы сберечь пассажирское сообщение, на коммунальные линии выведут дублирующие автобусы.

Также в Киеве время от времени вводят экстренные отключения света. В результате обстрелов в последние дни были повреждены объекты киевского регионального энергоузла.

Из-за российских атак на энергетику объекты «Киевводоканала» остались без электричества. На утро 4 ноября подача воды в столице частично восстановлена. Однако в районах, где нет водоснабжения, бюветы будут подключаться к генераторам.

В среду утром, 4 ноября, российская армия снова атаковала Киев. В частности, в Деснянском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории вблизи частного дома. В Святошинском районе обломки российского дрона упали на территории частного жилого дома, возникло возгорание кровли. В Голосеевском районе загорелись обломки упавшего на открытой территории дрона.

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