"Все поджаренное и уничтоженное": горно-штурмовая бригада ВСУ ликвидировала склад боеприпасов оккупантов

Украинские военные разгромили склад боеприпасов российских оккупантов.

Состав с боеприпасами оккупанты замаскировали в лесонасаждении, но ВСУ его обнаружили и уничтожили.

Об этом сообщает пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады в фейсбуке.

"Вот такой современный вид уничтоженного российского склада боеприпасов на нашей территории. Это работа артиллерии Эдельвейсов. Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджаренное и уничтоженное! Операция "маскировки" от непрошеных гостей провалилась, не начавшись", — прокомментировали в горно-штурмовой бригаде.

Напомним, что украинские десантниками разбили и уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.