"Все поедут домой": подстреливший военкома в Иркутской области парень обратился к мобилизованным

В России мобилизованный мужчина выстрелил в военкома во время сборов в военкомате.
Он приказал всем присутствующим покинуть зал, а затем открыл огонь.
Об этом сообщают в Сети.
Перед двумя выстрелами в военкома в Иркутской области стрелок, 25-летний местный житель Руслан Зинин, сказал, что сейчас все поедут домой. Все кроме него. И кроме военкома.
Так и вышло. Парня отвезли в СИЗО, а военкома в больницу.
Присутствующие мужчины отправились домой, правда, на время.
Напомним, что после объявления о так называемой частичной мобилизации, Путин "подогнув хвост" сбежал из Москвы и находится в своей резиденции на Валдае.