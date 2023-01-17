Все поезда "Интерсити" до конца года будут иметь Wi-Fi от терминалов Starlink — Камышин

В "Укрзализныце" заявили, что до конца 2023 года все скоростные поезда "Интерсити" будут оснащены Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink.

До конца года во всех поездах "Интерсити" в Украине будет работать Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Успешно завершили тестирование вайфай на базе технологии Starlink в поезде Интерсити и подводим итоги. Позвонил из поезда по видео связи вице-премьер-министру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку... Вице-премьер-министр [по восстановлению Украины Александр] Кубраков поставил нам задачу теперь развернуть пилот на все поезда Интерсити. До конца года задача будет выполнена", — сказал он.

Камышин рассказал, что "Укрзализныця" более 3 месяцев тестировала Wi-Fi на разных маршрутах.

"Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней. Результаты тестирования: доступность на маршруте 97%, скорость до 100 Мбит/с", — рассказали в УЗ.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №8196/8197, предусматривающий отмену налогов на импорт генераторов и Starlink.

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