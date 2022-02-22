"Все попытки расшатать ситуацию будут жестоко пресекаться": мэр Харькова заявил, что городу не грозит оказаться в эпицентре событий

"Все попытки расшатать ситуацию будут жестоко пресекаться": мэр Харькова заявил, что городу не грозит оказаться в эпицентре событий

Игорь Терехов выразил надежду, что жители Харькова не допустят усложнения ситуации в городе.

В Харькове обеспокоены ситуацией, сложившейся на востоке страны. Мэр Игорь Терехов заверил, что ситуация в городе под контролем.

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Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"Второй день в душе боль и обида за Донецк и Луганск. За всю Украину. Знаю, что многие из вас испытывают тревогу. Это и есть главная цель – посеять среди нас панику и истерику. Заставить нас нервничать и совершать ошибки. Уверен, что такого подарка харьковчане не сделают. Со своей стороны уверяю вас — все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться!Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги", — написал Терехов.

Он призвал горожан сохранять спокойствие и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Напомним, что в Харькове местные жительницы учатся держать оружие, чтобы в случае российской агрессии стать вместе с мужчинами и защищать родной город. Видео тренировок харьковчанок запечатлело немецкое издание Deutsche Welle.

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