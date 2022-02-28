Все попытки врага потерпели неудачу: в Генштабе ВСУ Украины рассказали о ситуации за минувшие сутки

Все попытки врага потерпели неудачу: в Генштабе ВСУ Украины рассказали о ситуации за минувшие сутки

Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах.

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию по состоянию на 06:00 28 февраля 2022 о российском вторжении.

Ее выложили на странице Генштаба в фейсбуке.

Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

В нарушение норм Международного гуманитарного права кафиры коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу.

Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления.

По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника.

Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся.

Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: