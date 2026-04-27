"Все повторится": Залужный предупредил о главной опасности после окончания войны

Валерий Залужный / © Associated Press

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что главная опасность после войны состоит в повторении исторических ошибок. По его словам, Украина никогда не сможет вести политику «не антироссии» из-за масштаба понесенных потерь.

Об этом он заявил в ходе общения со студентами, передает «Фабрика новостей».

Уроки истории: 1921 и 1991 годы

Залужный подчеркнул, что при победе или завершении войны не поражением, ключевой задачей для украинского общества будет сохранение трезвого взгляда на соседа.

«Самое главное — не дать снова, как в 1921 году или в 1991 году, обмануть себя и поверить, что почти 2 600 км государственной границы — это граница с искренними друзьями. Если мы в это поверим, то все повторится», — подчеркнул дипломат.

Почему «финский сценарий» не для Украины

Отвечая на вопрос о будущих отношениях с РФ, Залужный привел пример Финляндии, долгое время придерживавшейся политики уважения к России как «надежного соседа». По мнению посла, Украина никогда не сможет пойти по этому пути. Основными причинами он назвал огромные человеческие потери, географию трагедии и цикличность агрессии.

«Украина не сможет этого сделать. Почему? Из-за неординарности людей, живущих на нашей территории. Это же огромные потери, которые мы понесли: начиная от людей, живших в Крыму, и заканчивая теми, кто жал на западе Украины, Закарпатье и т.д. Я сомневаюсь, что Украина сможет жить и проводить политику „не антироссия“, к сожалению. Возможно, когда-то, хотя для этого нужно внимательно перечитать и историю России — она тоже не очень однозначна. В последние 500 лет Россия добровольно теряла свои территории и затем силой их возвращала. И продолжала это делать 500 лет. Одно и то же», — сказал он.

Гарантии будущего

Валерий Залужный убежден, что после победы Украина должна выстроить такую систему безопасности, которая сделает невозможным любой новый «силовой возврат» территорий со стороны Москвы.

«Поэтому, поверьте, если эта война закончится и мы выживем — а я надеюсь, что мы выживем и получим свою победу: получим безопасность, перспективу и будем жить у себя дома — мы никогда не дадим сделать России так, чтобы она снова вернулась к силовому возвращению своих территорий… он.

Напомним, Валерий Залужный разобрал пять теоретических сценариев завершения войны. Он отметил, что в нынешней войне отсутствует сугубо военный выход, а ее результат обе стороны будут пытаться представить в качестве победы.