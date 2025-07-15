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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Все прокуроры с инвалидностью будут проверены — генпрокурор

Вопрос прокуроров, массово получивших статус инвалидности, вызвал значительный общественный резонанс. Генеральный прокурор сообщил о своем решении.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Руслан Кравченко

Руслан Кравченко / © УНИАН

Вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал значительный общественный резонанс и до сих пор не решен. В ответ на это Генеральный прокурор сообщил о своей позиции по этой ситуации.

Об этом сообщил Руслан Кравченко.

Прежде всего, важно понимать ключевые факты:

  • Генпрокурор не имеет полномочий единолично увольнять прокуроров в случаях массового получения статуса инвалидности.

  • Увольнение прокуроров в случае происходит на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КГКП).

В настоящее время в органах прокуратуры остается 484 прокурора с инвалидностью. Из них 41 человек уже подал заявления на увольнение по собственному желанию, и эти заявления были удовлетворены.

Генеральный прокурор принял решение направить всех прокуроров с инвалидностью на рассмотрение КГКП, за исключением тех, кто имеет статус:

  • инвалидов детства;

  • лиц, понесших невосстановимые потери для здоровья;

  • лиц с онкологическими заболеваниями;

  • инвалидов войны

Таких прокуроров в органах прокуратуры 136 человек, и это решение не будет касаться. Итак, 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии.

Генпрокурор понимает, что среди них могут быть лица, чей статус инвалидности будет подтвержден в результате проверки. Однако он отмечает, что установленные факты неблагочестия не должны подрывать авторитет всех прокуроров, добросовестно выполняющих свою работу.

«Восстановление доверия — это путь, который должен пройти каждый. Без исключений. Без манипуляций. Процесс запущен. Ждем решения. И это будет решение не по эмоциям, а по закону», — подчеркнул Генеральный прокурор.

Напомним, более 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать из-за коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК, ранее разоблаченной на незаконном обогащении.

Прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник отрицает информацию о том, что среди его подчиненных «почти все» оформили инвалидность. По его подсчетам, людей с инвалидностью в областной прокуратуре «только» чуть больше 20 процентов.

Началось масштабное служебное расследование во всех органах прокуратуры. Чтобы устранить сомнения, они должны добровольно пройти повторное обследование.

Зеленский разозлился из-за прокуроров с «инвалидностью» — президент созвал СНБО.

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