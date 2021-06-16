Все, прошла любовь: пара из Харькова, которая сковала себя цепью, объявила о разрыве

Молодые люди решили больше не продолжать отношения.
Пара из Харькова Александр Кудлай и Виктория Пустовитова, которая сковала себя цепью четыре месяца назад, объявила о разрыве.
Об этом сообщил Александр Кудлай в соцсети.
"К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", — говорится в сообщении пары в Instagram.
По состоянию на 16 июня пара провела на цепи 123 дня.
Как сообщает "Суспільне" 17 июня цепь снимут в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины".
"Да, завтра будут снимать в Киеве. Завтра всю информацию будем предоставлять. Как одевали, так с экспертом и будут снимать. Так или иначе, у них есть рекорд по всем параметрам. Рекорд Украины. Они могут и на мировой претендовать, но об этом мы скажем позже ", — сказала представительница организации" Книга рекордов Украины" Лана Ветрова.
Напомним, что недавно влюбленные решили расширить свой, скованный одной цепью, коллектив. Пара пригласила к себе персонального тренера.