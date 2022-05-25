"Все против России": оккупанты шокированы тем, что мир помогает Украине с оружием

"Все против России": оккупанты шокированы тем, что мир помогает Украине с оружием

Российские оккупанты удивляются тому, насколько мир ополчился против России.

Воины в шоке от того, сколько и кто поставляет Украине оружие.

Об этом говорится в разговоре, который перехватила СБУ.

По словам оккупантов — героев разговора, это констрастирует с подкреплением захватчиков, поскольку им везут только "молодых долбней", у которых даже бронежилетов нет.

"Американцы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против россии", — удивляется оккупант.

Он добавляет, что с пополнением личного состава у них дела плохи, потому что едет молодняк.

"Молодняк, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать...", – говорит один оккупант другому.

Напомним, российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.

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