Все процессы в ТЦК переведут в "цифру" - Минобороны анонсировало масштабные изменения

Резерв + / © ТСН.ua

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В Министерстве обороны Украины планируют цифровизировать весь процесс взаимодействия граждан с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Украинского радио.

По ее словам, речь идет о полном переводе всех этапов воинского учета в онлайн-формат.

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«Наше стратегическое видение — это вообще все взаимодействие с ТЦК перевести в цифровую удобную форму. Все этапы взаимодействия с военной системой должны быть оцифрованы — от постановки на учет до демобилизации. Весь этот путь должен быть прозрачным, понятным и, главное, контролируемым человеком. Это то, что мы сейчас фактически делаем», — отметила Черногоренко.

Онлайн-штрафы в «Резерв+»

Один из приоритетов — функционал онлайн-штрафов в приложении «Резерв+». Он позволит оплачивать штрафы за нарушение правил воинского учета прямо через приложение — со скидкой.

«Работать это будет так: человек, который понимает, что он нарушил правила воинского учета, ему об этом сообщено через „Резерв+“, может выбрать функцию оплатить штраф и сделать это не за 17 тыс. грн, а за 8,5 тыс. грн. Это практика не новая. Мы имеем такую практику в отношении нарушения правил дорожного движения и фактически эту положительную практику мы следуем здесь», — пояснила заместитель министра.

Этот функционал планируют запустить уже в течение 3-4 недель.

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Для тех, кто не может оперативно обратиться в ТЦК

По словам чиновницы, онлайн-штрафы — это помощь для тех граждан, которые по уважительным причинам не могут быстро явиться в ТЦК, но осознают свой долг перед государством.

«Эта функция даст возможность помочь тем гражданам, которые по каким-то причинам не могут явиться в ТЦК, не могут оплатить штраф быстро, но хотят и понимают, что это их обязанность по отношению к государству», — сказала Черногоренко.

Следующий шаг — удобное прохождение ВЛК

Следующая инициатива, которую планируют реализовать в Минобороны, — возможность проходить военно-врачебную комиссию в том медучреждении, которое выберет сам гражданин.

«Это тоже очень важная функция для наших граждан. В общем, идея в том, чтобы запустить как можно больше удобных функций для гражданина, чтобы облегчить ему сам процесс выполнения обязанности перед государством», — пояснила Черногоренко.

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В Минобороны подчеркивают: главная цель — сделать взаимодействие с государством простым, понятным и прозрачным. А граждане, в свою очередь, не должны уклоняться от выполнения воинского долга.

Напомним, ранее сообщалось, что у «Резерв+» появятся смартконтракты