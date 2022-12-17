Все "Пункти незламності" будут предоставлять стандартные услуги: Шмигаль озвучил перечень

Сейчас в Украине работает 5 тысяч "Пунктов незламності", их количество еще должно увеличиться.

В субботу, 17 декабря, на заседании Кабинета министров утвердили порядок работы "Пунктов незламності", которые должны круглосуточно предоставлять во всех населенных пунктах Украины одинаковые услуги.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль проинформировал по результатам заседания правительства.

“Работа "пунктов незламності" во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей во время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры”, — сообщил он.

"Пункти незламності" будут делиться на расположенные в зданиях стационарные и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество будет определяться центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения.

Каждый "Пункт незламності" обязательно должен быть обеспечен:

генераторами и горючим;

автономным отоплением (твердотопливными котлами, тепловыми пушками, конвекторами, обогревателями и т.п.);

средствами доступа в Интернет, в частности через терминалы Starlink;

связью (рация, стационарный телефон) для вызова экстренных служб;

запасами питьевой и технической воды;

средствами личной гигиены, туалетами и т.п.

К работе в "Пунктах незламності" могут привлекаться медики, психологи, социальные работники, общественные организации и волонтеры.

Каждый "Пункт незламності" должен находиться под охраной полиции, добровольцев или службы охраны.

"В настоящее время уже функционирует более 5 тысяч "пунктов незламності". Работаем, чтобы их количество увеличилось втрое", — добавил глава правительства.

Правительство приняло протокольное поручение главам местных администраций и ответственным руководителям центральных органов исполнительной власти обеспечить соответствие обустроенных и новых пунктов требованиям принятого постановления.

Кроме того, вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет контролировать их соответствие определенным критериям.

Напомним, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что развернула 1072 "Пункта незламності".

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