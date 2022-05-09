"Все равно находим и наводим артиллерию": николаевские десантники уничтожили технику оккупантов, которую те пытались спрятать (видео)

"Все равно находим и наводим артиллерию": николаевские десантники уничтожили технику оккупантов, которую те пытались спрятать (видео)

Николаевские десантники продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику.

Несколькими меткими выстрелами из артиллерии было уничтожено несколько единиц вражеской техники.

Видео выложили на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева.

На видео зафиксировано возгорание нескольких вражеских машин, после профессиональной работы артиллерийских подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

"Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию, — отметил командир подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что во время контрнаступления в Харьковской области военные уничтожили новейший танк РФ, который они окрестили "лучшим в мире".

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