"Все равно находим и наводим артиллерию": николаевские десантники уничтожили технику оккупантов, которую те пытались спрятать (видео)

Николаевские десантники продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику.
Несколькими меткими выстрелами из артиллерии было уничтожено несколько единиц вражеской техники.
Видео выложили на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева.
На видео зафиксировано возгорание нескольких вражеских машин, после профессиональной работы артиллерийских подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.
"Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко наводим артиллерию, — отметил командир подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что во время контрнаступления в Харьковской области военные уничтожили новейший танк РФ, который они окрестили "лучшим в мире".
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