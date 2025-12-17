- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
"Все разбомблено, все горело, все выпало": жительница дома в Запорожье об ударе РФ
Запорожье приходит в себя после очередного удара РФ.
В среду, 17 декабря, армия РФ в очередной раз ударила по Запорожью . Жительница поврежденного дома рассказала об увиденном.
Об этом сообщает "КИЕВ24".
«Я прибежала с работы, увидела то, что горело. Сказали, что попал или КАБ, или Шахед. Все разбомблено, все горело, все выпало. Окна, балконы», – рассказала она.
По словам жительницы, в первом подъезде на 6 этаже выбило все окна и двери.
«Что там внутри – я не знаю», – сказала женщина.
Напомним, днем 17 декабря в Запорожье прозвучала серия взрывов. Так, россияне ударили по двум жилым домам . Под завалами могут находиться люди.
Стало известно, что ранения получили по меньшей мере 26 человек, из них — один ребенок.
Также целью неприятеля стал объект инфраструктуры. Последствия уточняются.