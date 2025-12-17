"Все разбомблено, все горело, все выпало": жительница дома в Запорожье об ударе РФ

Запорожье 17 декабря

Реклама

В среду, 17 декабря, армия РФ в очередной раз ударила по Запорожью . Жительница поврежденного дома рассказала об увиденном.

Об этом сообщает "КИЕВ24".

«Я прибежала с работы, увидела то, что горело. Сказали, что попал или КАБ, или Шахед. Все разбомблено, все горело, все выпало. Окна, балконы», – рассказала она.

Реклама

По словам жительницы, в первом подъезде на 6 этаже выбило все окна и двери.

«Что там внутри – я не знаю», – сказала женщина.

Напомним, днем 17 декабря в Запорожье прозвучала серия взрывов. Так, россияне ударили по двум жилым домам . Под завалами могут находиться люди.

Стало известно, что ранения получили по меньшей мере 26 человек, из них — один ребенок.

Реклама

Также целью неприятеля стал объект инфраструктуры. Последствия уточняются.