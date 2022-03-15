Все разрушенное во время войны жилье будет восстановлено – Тимошенко

Все разрушенное во время войны жилье будет восстановлено – Тимошенко

После окончания войны украинцам, потерявшим жилье в результате войны с россией, государство компенсирует их потери.

Об этом во время онлайн-марафона заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Мы восстановим всем дома, люди не останутся на улице. Мы это гарантируем, и это гарантирует Президент», – сказал Тимошенко.

Сейчас, по его словам, фиксацией ущерба, наносимого войсками россии, занимается специально созданный штаб.

«Мы каждый день собираем обновленные данные по всем пострадавшим объектам инфраструктуры. Это и жилые дома, и социальная, и другая инфраструктура, и дороги. Мы хотим быть готовы сразу обновлять инфраструктуру, и занимаемся этим уже несколько дней», — сказал заместитель руководителя ОП.